Синоптики рассказали, когда в Барнауле пройдет пик паводка

Уровень воды в реке Обь возле Барнаула стабилизировался, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на заместителя начальника ЦГМС Александра Люцигера.

Однако напомним, что в микрорайоне Затон постоянно находится оперативная группа управления по делам ГОЧС Барнаула, также задействованы сотрудники пожарной части №8, городского аварийно-спасательного формирования и полиции.

«Со следующей недели начнется постепенный спад паводковой ситуации, что позволяет говорить о прохождении ее пика», – подытожил Александр Люцигер.

По состоянию на 31 мая, в микрорайоне Затон было затоплено 100 участков. Из них 57 — из-за паводковых вод, остальные — грунтовых. На этих территориях проживает 218 человек, включая 48 детей и 6 людей с ограниченными возможностями. Жилых домов, оказавшихся под водой, нет.

Также были затоплены объездная дорога на остров Шубинский, улица Заобская и частично проезжие части улиц Бортовая, Проточная, Пароходная и проезда Кольцова.

По данным Западно-Сибирского УГМС, уровень воды на 1 июня составил 569 сантиметров, при этом критическая отметка — 560 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в Затоне установили водоналивную дамбу.

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