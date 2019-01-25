Синоптики рассказали о погоде на неделю и рисках в Алтайском крае

В Алтайском крае с 25 по 31 января ожидают осадки и усиление ветра. При этом в регионе будет держаться мороз.

По данным отдела мониторинга и прогнозирования ГОЧС в Алтайском крае", в регионе средняя температура воздуха составит −22…−16. Преобладающая ночная температура −24…−19, днем воздух будет в основном держаться на уровне −18…−14 градусов. В начале периода ожидаются слабые осадки и усиление ветра до 24 м/с.

В МСЧ по краю прогнозируют, что в регионе высок риск возникновения бытовых пожаров и ДТП на федеральных трассах (из-за гололеда). При этом сохраняется высокий риск происшествий на системах энерго- и водоснабжения на всей территории края в связи с низким температурным режимом.

Напомним, рабочая неделя в Алтайском крае начнется с сильных морозов. В ночь на 28 января местами по региону будет до -37 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Похолодание на выходных

В субботу, 26 января, ночью будет −25…−30, местами в юго-западных районах до -20. В северных и восточных районах снег, метель, на дорогах гололедица, в ночные часы местами изморозь. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами в восточных районах порывы до 15 м/с.

Днем прогнозируют -5…-10, в восточных районах до -15. В северо-западных районах снег, метель, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами в западных районах порывы до 13−18 м/с. В Барнауле в ночь на субботу обещают -25…-27, а днем −8…−10.

В воскресенье, 27 января, обещают похолодание, столбик термометра покажет -10…-15, местами -18…-23. На большей части Алтайского края будет идти снег, местами метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами порывы 17−22 м/с. В Барнауле прогнозируют −12…−14, с похолоданием в течение дня.