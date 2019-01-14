Синоптики рассказали о погоде на неделе в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 15 января:
ночью:
-
-13,-18 градусов, местами в восточных районах -20,-25 градусов,
-
без осадков, на дорогах гололедица, местами изморозь,
-
ветер юго-восточный, 3−8 м/с, днем местами по западу порывы до 14 м, с.
днем:
-
-9,-14 градусов, местами по югу -2,-7 градуса,
-
в конце дня в северо-западных районах снег, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь,
-
ветер юго-восточный, 3−8 м/с, днем местами по западу порывы до 14 м/с.
Погода в Алтайском крае 16 января:
ночью:
-
-15,-20 градусов, в западных районах -10,-15 градусов,
-
местами в западных районах снег, на дорогах гололедица, местами изморозь,
-
Ветер южный, 3−8 м/с.
днем:
-
-2,-7 градуса, местами в восточных районах до -12 градусов,
-
на большей части территории снег, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь,
-
ветер южный, 3−8 м/с.
Погода в Алтайском крае 17 января:
ночью:
-
-13,-18 градусов, в северо-западных районах -21,-26 градусов,
-
в южных и восточных районах снег, на дорогах гололедица. Местами изморозь,
-
ветер северо-западный, 3−8 м/с.
днем:
-
-9,-14 градусов, в предгорьях до -4 градусов,
-
в южных районах снег, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь,
-
ветер северо-западный, 3−8 м/с.