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14 января -15°C
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Синоптики рассказали о погоде на неделе в Алтайском крае

В Алтайском крае на неделе с 15 по 17 января днем столбик термометра опустится до -14 градусов. В некоторых районах выпадет снег, пишет алтайский ЦГМС.

Фонарь в снегу. Зима.
Фонарь в снегу. Зима.
СС0

Погода в Алтайском крае 15 января:

ночью:

  • -13,-18 градусов, местами в восточных районах -20,-25 градусов,

  • без осадков, на дорогах гололедица, местами изморозь,

  • ветер юго-восточный, 3−8 м/с, днем местами по западу порывы до 14 м, с.

днем:

  • -9,-14 градусов, местами по югу -2,-7 градуса,

  • в конце дня в северо-западных районах снег, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь,

  • ветер юго-восточный, 3−8 м/с, днем местами по западу порывы до 14 м/с.

Погода в Алтайском крае 16 января:

ночью:

  • -15,-20 градусов, в западных районах -10,-15 градусов,

  • местами в западных районах снег, на дорогах гололедица, местами изморозь,

  • Ветер южный, 3−8 м/с.

днем:

  • -2,-7 градуса, местами в восточных районах до -12 градусов,

  • на большей части территории снег, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь,

  • ветер южный, 3−8 м/с.

Погода в Алтайском крае 17 января:

ночью:

  • -13,-18 градусов, в северо-западных районах -21,-26 градусов,

  • в южных и восточных районах снег, на дорогах гололедица. Местами изморозь,

  • ветер северо-западный, 3−8 м/с.

днем:

  • -9,-14 градусов, в предгорьях до -4 градусов,

  • в южных районах снег, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь,

  • ветер северо-западный, 3−8 м/с.

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