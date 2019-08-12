Синоптики рассказали, сколько продлится аномальная жара в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 13 августа
ночью:
- +7… +12 градусов, местами по западу до +17,
- без осадков,
- ветер восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
днем:
- +24… +29 градусов, в южных районах до +34,
- без осадков,
- ветер восточный, 5−10 м/с, местами в западных районах порывы до 15 м/с.
Погода в Алтайском крае 14 августа
ночью:
- +12… +17 градусов,
- местами небольшой дождь, гроза,
- ветер северо- восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
днем:
- +28… +33 градусов.
- без осадков,
- ветер северо-восточный, 5−10 м/с, местами по югу порывы до 15 м/с.
Погода в Алтайском крае 15 августа
ночью:
- +12… +17 градусов,
- без осадков,
- ветер северо-восточный, 3−8 м/с.
днем:
- +26… +31 градус,
- местами в западных районах небольшой дождь, гроза, при грозе местами умеренный дождь,
- ветер северо-восточный, 5−10 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Погода в Барнауле
13 августа ночью будет +10. +12 градусов, днем +26… +28.
14 августа ночная температура составит +13… +15 градусов, дневная поднимется до +30.
15 августа ночью термометры покажут также +13… +15 градусов, а днем +27… +29.
Осадков в эти дни не прогнозируют.