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12 августа 25°C

Синоптики рассказали, сколько продлится аномальная жара в Алтайском крае

С 12 по 16 августа местами в Алтайском крае синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду с максимальными температурами +30 градусов и выше, говорится на сайте регионального ЦГМС.

Лето, цветы.
Лето, цветы.
СС0

Погода в Алтайском крае 13 августа

ночью:

  • +7… +12 градусов, местами по западу до +17,
  • без осадков,
  • ветер восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

днем:

  • +24… +29 градусов, в южных районах до +34,
  • без осадков,
  • ветер восточный, 5−10 м/с, местами в западных районах порывы до 15 м/с.

Погода в Алтайском крае 14 августа

ночью:

  • +12… +17 градусов,
  • местами небольшой дождь, гроза,
  • ветер северо- восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

днем:

  • +28… +33 градусов.
  • без осадков,
  • ветер северо-восточный, 5−10 м/с, местами по югу порывы до 15 м/с.

Погода в Алтайском крае 15 августа

ночью:

  • +12… +17 градусов,
  • без осадков,
  • ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

днем:

  • +26… +31 градус,
  • местами в западных районах небольшой дождь, гроза, при грозе местами умеренный дождь,
  • ветер северо-восточный, 5−10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Погода в Барнауле

13 августа ночью будет +10. +12 градусов, днем +26… +28.

14 августа ночная температура составит +13… +15 градусов, дневная поднимется до +30.

15 августа ночью термометры покажут также +13… +15 градусов, а днем +27… +29.

Осадков в эти дни не прогнозируют.

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