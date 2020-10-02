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Жизнь

Сирены гражданской обороны включат в Алтайском крае

2 октября в городах и районах Алтайского края запустят сирены. Это часть комплексной тренировки органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Громкоговорители. Сирена. Видеокамеры.
Громкоговорители. Сирена. Видеокамеры.
Анна Зайкова

Сирены включат в период с 10:00 до 12:00.

«При этом прерывистое звучание электрических сирен в течение трех минут является сигналом оповещения гражданской обороны „Внимание всем!“, который подается перед передачей сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций», — уточняют в МЧС.

Тренировка пройдет по всей стране, начиная с регионов Дальнего Востока. В каждом субъекте будут отрабатываться действия в тех чрезвычайных ситуациях, которые характерны для данной местности.

В Алтайском крае — организация выполнения мероприятий по гражданской обороне.

Что делать

Услышав сигнал, следует включить телеканал «Россия 1», проводное радио или FM-радиоприемники на «Радио России», и прослушать сообщение от ГУ МЧС России по Алтайскому краю или органов управления ГОЧС муниципальных образований.

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