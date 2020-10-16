Сирота Костя уже год не может получить положенное жилье от государства

Костя сирота. Он пришел в фонд «Облака» в 2018 года с просьбой помочь получить положенное ему жилье.

Фото из архива фонда «Облака»

По достижению 18 лет каждый сирота имеет право получить жилье. Сначала во временное пользование, а после подтверждения своей самостоятельности, и в собственность. Но чтобы получит первое жилье необходимо пройти тернистый путь инстанций, заявлений, бюрократической волокиты, а главное отстоять в очереди годами.

Два года назад Жилищное управление отказало Косте в получении жилья, потому что он имел 1/9 долю в деревенском, разрушенном доме родственников. Тогда нашему юристу Лизе Хазовой предстояло доказать, что дом не пригоден для жизни и Косте фактически негде жить, он остался на улице после детского дома. Несколько месяцев сбора документов, проведения экспертиз и иск был готов.

Юрист подготовила исковое заявление и через несколько судебных заседаний мы получили положительное решение. Это абсолютная победа! Но такой сложный путь выпускник детского дома не смог бы пройти один.

За годы работы мы заметили, что очень многие сироты сталкиваются с трудностями в получении жилья. Некоторые выпускники детских домов элементарно не знают, что необходимо до 23 лет успеть подать заявление и встать в очередь. И это не удивительно, ведь до 18 лет они не сталкивались ни с какими бюрократическими делами, а тут в один миг они должны стать самостоятельными и юридически подкованными.

Другая проблема, в том, что сироты не могут нанять себе юриста в случае трудностей. Вот наш Костя не знал, что его не правомочно лишили жилья и исключили из листа ожидания. Но, даже узнав это, он без профессиональной помощи просто не смог бы защитить свои интересы в суде.

Но самое главное, что, даже имея на руках решение суда об обязанности жилищного управления предоставить жилье, тебе его могут и не дать. Так получилось с нашим героем.

Несколько недель назад он вновь пришел к нам за помощью, потому что спустя год он так и не получил жилье. Сейчас наш юрист Алена готовит новый иск о том, чтобы компенсировать парню оплату жилья за годы ожидания положенной ему квартиры. Дело сложное, но перспективное.

Фото из архива фонда «Облака»

Алена,

юрист:

— Мы хотим получить 110 тысяч рублей за 11 месяцев найма жилья. Столько Костя уже потратил, хотя мог жить в своем жилье. Практика показывает, что сироты всегда долго стоят в очереди на получения жилья, но если у тебя есть решение суда на руках, то ты автоматически попадаешь в вверх очереди. И в нашем случает он, имея решение суда, уже год не может получить жилье. Сколько другие выпускники должны ждать, не понятно?

Костя только один пример, той помощи, которую каждый день получают подопечные фонда от юридического отдела фонда «Облака». К нам приходят малоимущие и малообеспеченные люди, которые не всегда могут найти лишние 600 рублей в своем кармане на оплату госпошлин и почтовых расходов, а за долго время судебной тяжбы эта сумма может даже утроиться.

Поэтому мы хотели попросить вас помочь нашим семьям и сироте Кости, которому сейчас предстоит долгое судебное разбирательство.

Мы объявляем сбор на сумму 12 960 рублей* на ежемесячные судебные расходы для наших семей. Если вы готовы помочь семьям сделайте посильное пожертвование по ссылке: fondoblaka.com.

*Информация действительна на момент публикации