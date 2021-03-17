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Жизнь

«Система ниппель». Сибирячка перевела аферистам 13,5 млн, чтобы получить 500 тысяч, но не получила

В Томской области мошенники втерлись в доверие к женщине, рассказав ей про причитающуюся компенсацию за покупку некачественных БАДов, сообщает региональное МВД.

БАДы. Лекарства. Таблетки.
БАДы. Лекарства. Таблетки.
кадр из видео.

С жалобой на мошенников, выманивших огромную сумму денег, в полицию пришла 56-летняя жительница Северска.

Ранее она в интернет-магазинах приобретала БАДы (биологически активные добавки), а в 2019 году ей позвонил незнакомец.

«Представился сотрудником правоохранительных органов. Сообщил, что она является пострадавшей от деятельности медицинской организации, которая распространяла некачественный товар, и ей положена денежная компенсация в размере 563 000 рублей», — рассказали в ведомстве, с чего все началось.

Для получения компенсации незнакомец порекомендовал обратиться в банк, указав необходимый и единственный верный номер телефона.

Общение «с банком» и «другими учреждениями» растянулось на два года. Злоумышленники, представляясь опытными специалистами, убеждали женщину переводить деньги на указанные реквизиты.

«Предлоги озвучивались различные: оформление инвалидности от воздействия некачественного товара, оформление специальных льгот, оплата налога и страховки, заведение специального счета и карты, куда поступят денежные средства, и другие», — поведали в МВД, как женщину обрабатывали.

Чтобы получить компенсацию, сибирячка отдавала все свои деньги, а также вместе с супругом оформляла кредиты, и даже продала автомобиль.

Стоит отметить, что аферисты обещали не только выплатить заветную компенсацию, но и вернуть все средства, которые женщина им перечислила на разные «важные необходимости».

В итоге за два года мошенники получили 13,475 млн рублей. Накануне они пообещали выслать банковскую карту со всей суммой, но не выслали — и вот этот момент женщину серьезно насторожил.

Возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В полиции в очередной раз обратились к людям с просьбой не доверять незнакомцам и не перечислять им деньги.

Ниппель — соединительная трубка, предназначенная для временного или постоянного герметичного соединения.

Выражение «система ниппель» пошло еще со времен СССР. Оно означает бессмысленность каких-либо действий в отношении кого-либо или чего-либо. Работу этой системы предельно точно описывает следующее выражение: «Туда дуй, а оттуда — фиг».

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