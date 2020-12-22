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23 декабря
Жизнь

Барнаулец с актерским талантом разыграл спектакль, чтобы украсть 12 миллионов и 5 смартфонов

В Барнауле полицейские задержали ранее судимого местного жителя за многомиллионную кражу, сообщает портал «МВД Медиа».

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
мвд.рф

В отдел полиции по Железнодорожному району поступило заявление от владельца компании по продаже сотовых телефонов и аксессуаров о краже более 12 млн рублей, пяти смартфонов и сопутствующих товаров.

Первым хищение обнаружил продавец, пришедший утром на рабочее место. Он заметил, что была отключена сигнализация, кабинет директора был не заперт, а на складе разбросаны сотовые телефоны.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудников опергруппы отдела уголовного розыска УМВД России по городу Барнаулу было установлено, что к хищению причастен ранее судимый 38-летний барнаулец. Он работал в этом же магазине завхозом.

При поддержке бойцов ОМОН Росгвардии мужчина был задержан. Он признался, что тщательно готовился к краже в течение нескольких дней. Подозреваемый просчитал, каким образом можно выйти из дома и вернуться обратно так, чтобы не попасть в объектив камер видеонаблюдения, установленных в доме.

Барнаулец сыграл роли хромающего человека и пьяного мужчины.
Барнаулец сыграл роли хромающего человека и пьяного мужчины.
Скриншот видео с камер наблюдения («Инцидент. Барнаул»).

Для этого он разыграл целый спектакль. В ночь хищения, выходя из подъезда, он изобразил хромающего мужчину. Возвращаясь обратно после кражи, сыграл роль пьяного. Так он рассчитывал обеспечить себе алиби.

Более того, он скрупулезно продумал сам процесс — заранее отключил в магазине сигнализацию, вывел из строя камеру видеонаблюдения, сделал дубликат ключей от сейфа, откуда украл деньги, документы и USB-накопители. Он также приготовил сменную одежду.

Барнаулец сыграл роли хромающего человека и пьяного мужчины.
Барнаулец сыграл роли хромающего человека и пьяного мужчины.
Скриншот видео с камер наблюдения («Инцидент. Барнаул»).

После содеянного мужчина, уже переодевшись, добрался до одного из загородных поселков, где в лесу закопал украденное. Когда его задержали, барнаульский «актер» добровольно рассказал о схроне сотрудникам полиции. Похищенное было изъято в полном объеме.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Пока в отношении подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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