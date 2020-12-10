Системообразующая отрасль. Аграрии Алтая выдержали двойной удар засухи и пандемии

Об этом было заявлено на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Виктор Томенко. Одним из рассматриваемых вопросов стали предварительные итоги работы агропромышленного комплекса и результаты краевого трудового соревнования.
«Несмотря на непростые погодные условия и пандемию, полученные результаты позволяют высоко оценить работу всех вовлеченных структур, аграриев и с уверенностью смотреть в будущее», — подчеркнул глава региона.
По словам министра сельского хозяйства Алтайского края Александра Чеботаева, краевой АПК в этом году был вынужден преодолевать серьезные трудности, связанные с пандемией COVID-19 и ЧС из-за засухи.
По итогам проведенной экспертизы, гибель сельхозкультур была подтверждена в 30 районах, а ущерб по прямым понесенным затратам составил свыше 617 миллионов рублей.
Наиболее сложная ситуация сложилась в хозяйствах Восточной, Западной Кулунды и Приалейской зоны края. Именно эти территории больше всего пострадали от засухи.
Но в целом погодным аномалиям удалось противопоставить уровень технической и технологической оснащенности алтайских аграриев, высокий профессионализм сельских тружеников и эффективные меры государственной поддержки.
Александр Чеботаев,
министр сельского хозяйства Алтайского края:
— Получено 3,9 миллиона тонн зерна в зачетном весе. Этого достаточно для обеспечения внутрирегиональной потребности при сложившейся в последние годы загрузке перерабатывающих мощностей. Потребность края — 3,8 миллиона тонн, в том числе на переработку — 2,6 миллиона тонн. С учетом переходящих запасов ресурсы зерна в текущем сезоне оцениваются в пределах 6 миллионов тонн, что позволит осуществлять отгрузку в перерабатывающий сектор и вести экспортные поставки. За девять месяцев 2020 года вывоз зерна с территории Алтайского края составил около 800 тысяч тонн, в том числе 200 тысяч тонн на экспорт.
Алтайскому краю в 2020 году удалось сохранить за собой лидерство по гречихе. Так, в регионе собрано 500 тысяч тонн (в весе после доработки). Этих объемов достаточно для полного обеспечения возросшего спроса населения на гречневую крупу.
Что касается производства масличных, то в 2020 году оно превысило 1,1 миллиона тонн. Это плюс 64 тысячи тонн к показателю прошлого года.
Положительная динамика остается и в животноводстве. По годовому показателю производство молока превысит 1,2 миллиона тонн, скота и птицы на убой — 276 тысяч тонн, яиц -1 миллиард штук.
Александр Чеботаев,
министр сельского хозяйства Алтайского края:
— В этом году максимальные объемы поддержки были направлены животноводческим хозяйствам, пострадавшим от засухи. На покупку кормов было перечислено 347 миллионов рублей. В ближайшие дни ожидаем поступление средств из федерального бюджета на компенсацию ущерба в результате гибели застрахованных посевов — 45,6 миллиона рублей. Кроме того, надеемся, что наше обращение о допподержке аграриев, не застраховавших свои посевы, также не останется без внимания.
Согласно прогнозам, 91,5% сельхозорганизаций Алтайского края планируют завершить текущий год с прибылью.
Что касается объемов чистой прибыли агропредприятий в Алтайском крае, то они превысят 18 миллиардов рублей. Весьма и весьма показательно, что это почти на 40% выше уровня прошлого года.
Рентабельность сельхозорганизаций с учетом субсидий оценивается на уровне 30%, в то время как в прошлом году он составила 22%.
Губернатор Виктор Томенко, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что аграрный год можно считать завершенным, а вот работу по нему — еще нет. В этом контексте глава региона дал поручение региональному минсельхозу до конца 2020 года довести до аграриев средства господдержки, которые придут из федерального бюджета.
«Все остальные органы власти вам окажут поддержку в этом вопросе. Готовьте и актуализируйте нормативно-правовую базу по господдержке на следующий год. Заключайте все необходимые соглашения с федеральным минсельхозом — их много. Кроме того, ведомству предстоит мониторить обеспеченность хозяйств кормами», — добавил Виктор Томенко.