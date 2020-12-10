Системообразующая отрасль. Аграрии Алтая выдержали двойной удар засухи и пандемии

Алтайские аграрии сумели сохранить финансовую устойчивость, несмотря на весьма агрессивные условия, в которых им пришлось развиваться в 2020 году. Пандемия коронавируса и засуха не смогли надломить системообразующую отрасль краевой экономики.

Об этом было заявлено на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Виктор Томенко. Одним из рассматриваемых вопросов стали предварительные итоги работы агропромышленного комплекса и результаты краевого трудового соревнования.

«Несмотря на непростые погодные условия и пандемию, полученные результаты позволяют высоко оценить работу всех вовлеченных структур, аграриев и с уверенностью смотреть в будущее», — подчеркнул глава региона.

По словам министра сельского хозяйства Алтайского края Александра Чеботаева, краевой АПК в этом году был вынужден преодолевать серьезные трудности, связанные с пандемией COVID-19 и ЧС из-за засухи.

Засуха. Открытые источники в интернете.

По итогам проведенной экспертизы, гибель сельхозкультур была подтверждена в 30 районах, а ущерб по прямым понесенным затратам составил свыше 617 миллионов рублей.

Наиболее сложная ситуация сложилась в хозяйствах Восточной, Западной Кулунды и Приалейской зоны края. Именно эти территории больше всего пострадали от засухи.

Но в целом погодным аномалиям удалось противопоставить уровень технической и технологической оснащенности алтайских аграриев, высокий профессионализм сельских тружеников и эффективные меры государственной поддержки.

Александр Чеботаев

Александр Чеботаев,

министр сельского хозяйства Алтайского края:

— Получено 3,9 миллиона тонн зерна в зачетном весе. Этого достаточно для обеспечения внутрирегиональной потребности при сложившейся в последние годы загрузке перерабатывающих мощностей. Потребность края — 3,8 миллиона тонн, в том числе на переработку — 2,6 миллиона тонн. С учетом переходящих запасов ресурсы зерна в текущем сезоне оцениваются в пределах 6 миллионов тонн, что позволит осуществлять отгрузку в перерабатывающий сектор и вести экспортные поставки. За девять месяцев 2020 года вывоз зерна с территории Алтайского края составил около 800 тысяч тонн, в том числе 200 тысяч тонн на экспорт.

Алтайскому краю в 2020 году удалось сохранить за собой лидерство по гречихе. Так, в регионе собрано 500 тысяч тонн (в весе после доработки). Этих объемов достаточно для полного обеспечения возросшего спроса населения на гречневую крупу.

Что касается производства масличных, то в 2020 году оно превысило 1,1 миллиона тонн. Это плюс 64 тысячи тонн к показателю прошлого года.

Коровы на ферме АКХ «Ануйское». Олег Богданов

Положительная динамика остается и в животноводстве. По годовому показателю производство молока превысит 1,2 миллиона тонн, скота и птицы на убой — 276 тысяч тонн, яиц -1 миллиард штук.

Александр Чеботаев,

министр сельского хозяйства Алтайского края:

— В этом году максимальные объемы поддержки были направлены животноводческим хозяйствам, пострадавшим от засухи. На покупку кормов было перечислено 347 миллионов рублей. В ближайшие дни ожидаем поступление средств из федерального бюджета на компенсацию ущерба в результате гибели застрахованных посевов — 45,6 миллиона рублей. Кроме того, надеемся, что наше обращение о допподержке аграриев, не застраховавших свои посевы, также не останется без внимания.

Согласно прогнозам, 91,5% сельхозорганизаций Алтайского края планируют завершить текущий год с прибылью.

Новая мельница ЗАО «Табунский элеватор». Анна Зайкова.

Что касается объемов чистой прибыли агропредприятий в Алтайском крае, то они превысят 18 миллиардов рублей. Весьма и весьма показательно, что это почти на 40% выше уровня прошлого года.

Рентабельность сельхозорганизаций с учетом субсидий оценивается на уровне 30%, в то время как в прошлом году он составила 22%.

Зерно. Урожай. СС0 Урожай. Сельское хозяйство. СС0 Урожай. Поле. СС0 Сборка тракторов на Алтайском моторном заводе. Николай Зайков

Губернатор Виктор Томенко, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что аграрный год можно считать завершенным, а вот работу по нему — еще нет. В этом контексте глава региона дал поручение региональному минсельхозу до конца 2020 года довести до аграриев средства господдержки, которые придут из федерального бюджета.

«Все остальные органы власти вам окажут поддержку в этом вопросе. Готовьте и актуализируйте нормативно-правовую базу по господдержке на следующий год. Заключайте все необходимые соглашения с федеральным минсельхозом — их много. Кроме того, ведомству предстоит мониторить обеспеченность хозяйств кормами», — добавил Виктор Томенко.