Сытые и с баллончиками. Почему барнаульские граффитчики зарабатывают деньги, хотя могли бы их просто нарисовать

Граффити считается уличным искусством, когда мастера испытывают на себе всю палитру проблем от нелегального творчества. Сейчас они неплохо зарабатывают — выполняют коммерческие заказы в офисах и квартирах. Чем живут барнаульские граффитчики и кому нужны их шедевры — узнал altapress.ru.

Границы стираются

Заходишь в квартиру на третьем этаже дома на пр. Красноармейском, 131, и сразу становится ясно: это мастерская художника. Вместо обоев — авторские картины. Они же лежат на полу, пока ждут покупателей. Из мебели — деревянный стол и табуретки, на которых аккуратно расставлены краски и лежат кисти, уже потертые от долгой работы. На старом диване — набросок будущего рисунка и шариковая ручка.

Иван Ильющенко одним из первых в Барнауле стал заниматься граффити — в 1998 году. Специальных магазинов с краской в баллончиках тогда не было, и добывать их приходилось в хозяйственных отделах.

Романтика быстро прошла. Творить только с помощью баллончиков Ивану наскучило — ведь их функционал ограничен.

Граффити в Барнауле Предоставлено Altapress.ru

Иван Ильющенко,

художник: Уже в 2001—2002 годах я понял, что перерос граффити. Мне не хватало качества и палитры красок, чтобы создавать реалистичные, детализированные картины. Кэпы (отверстия баллончика) не позволяют проводить тонкие линии. Тогда я стал заниматься аэрографией. Аэрографом работу можно выполнять ювелирно.

Действительно, некоторые мастера, которые начинали с граффити, со временем перешли к аэрографии. Как, например, барнаулец Николай Замятин, мастер росписи стен. Он узнал о граффити в начале двухтысячных из телепередачи. И сразу захотел попробовать, но и ему в скором времени стало интересно смешивать техники.

«Баллончиком невозможно регулировать подачу краски. Им хорошо покрывать большие поверхности, например рисовать фон. А аэрографом, так как у него более подходящее сопло, можно создавать фотографическое изображение. Сейчас нельзя четко разграничить граффити и аэрографию. И то, и другое — роспись», — считает Николай Замятин.

Граффити в Барнауле Предоставлено Altapress.ru

Цена аэрографа (их для работы иногда нужно несколько) может доходить до 27 тыс. рублей.

Как рисовать недорого и легально

Возможно, стоимость инструментов — одна из причин, по которой некоторые творцы до сих пор остаются верны только граффити. Но есть и другие причины — желание создать нечто особенное.

Денис Golden и Иван Melivor,

художники-граффитисты: Мы можем нарисовать что-то кистью, аэрографом, но наша фишка в том, что мы можем создать детализированную картинку только с помощью баллончиков. Она будет четкой, яркой, приятной глазу. Кроме того, работаем «под ключ» и рассматриваем рисунок в помещении как часть дизайна интерьера.

Цена одного баллончика краски для граффити — 150−400 рублей. Кажется, не так уж дорого. Математика проста: умножаем цену баллона на количество нужных цветов. Если вы хотите черно-белую картину, получится сэкономить. Но если душа просит цвета, то, посчитав общую стоимость материалов для больших объектов, ваши глаза округлятся от удивления.

Если граффити-художник не выполняет коммерческий заказ, а работает для души, тут может возникнуть проблема с местом. Специальных площадок для граффити в Барнауле нет. А творчество на стенах закрасит собственник здания, он же и вызовет полицию.

Если мастер упорно намерен оставить след именно на теле города, то у него есть вариант договориться с властями о будущем рисунке.

Граффити в Барнауле Предоставлено Altapress.ru

Виктор Минаев и Анатолий Капитонов,

художники-граффитисты: Нужно утвердить эскиз с руководителем управляющей компании дома. Картина не должна содержать агитацию, бранные слова, запрещенные символы. Бывает, что нам разрешают нарисовать что-то, но сам эскиз не нравится. Тогда идеальный вариант — пейзаж или цветы. То, что однозначно полюбят люди.

Если рисунок «миролюбивый», с полицией проблем не будет, отмечают эксперты. Однако художники сходятся во мнении, что свободные от коммерции уличные изображения — это все же часть субкультуры. И редко кто из мастеров идет легальным договорным путем. Поэтому их работы считаются вандализмом. С коммерческими заказами тоже не все просто.

«Рисунок за деньги уже не несет большой художественной нагрузки. А ведь граффити — искусство, в котором мастер выражает сам себя», — считает Иван Ильющенко.

Граффити в Барнауле Предоставлено Altapress.ru

Художник всегда будет сыт

На вопрос о заработке творческого человека в Барнауле наши эксперты отвечают однозначно: заработать можно. Главное условие — трудиться долго и упорно. Тогда заказчики подтянутся сами.

Иван Ильющенко,

художник Для начала нужно создать себе имя. Например, расписывать кафе, рестораны, клубы. Получать отзывы. А ценители обязательно найдутся.

Каждый выбирает сам: следовать модным направлениям или развивать индивидуальный стиль. Кажется, второе всегда ценнее, даже для новичка, но есть и другое мнение.

Граффити в Барнауле Предоставлено Altapress.ru

Денис Golden и Иван Melivor,

художники-граффитисты Если цель человека просто заработать, он, конечно, должен следить за трендами, чтобы попасть в топ. Также не последнюю роль играет маркетинг. В мире современного искусства важнее слова, а не дела. Но, даже получая деньги благодаря хайпу, нужно думать, куда идти дальше. Зачастую те, кто хочет славы и быстрого дохода, делают некачественную работу, которая формирует у людей неправильное отношение к граффити.

Художники устанавливают цену за свои произведения самостоятельно. А значит, она, как и искусство, не имеет границ. Но порой человечность сильнее любой прибыли.

«Если мать-одиночка хочет разрисовать комнату для сына, как я возьму с нее деньги?» — удивляется художник из Барнаула Георгий Титунин.

Граффити в Барнауле Предоставлено Altapress.ru

Однако герои нашего материала все же уверены: стереотип «художник должен быть голодным» неправильный.

Георгий Титунин,

художник Если человек не может заработать, он просто что-то делает не так. Либо создает продукт, который никому не нужен, либо делает нужное непрофессионально. Талантливый художник или любой другой специалист никогда не будет жить без работы.

Когда имя творца известно, эксклюзивное полотно может стоить и пару тысяч евро. Или миллионов рублей. Да-да, граффити могут быть нарисованы и на холсте. Ведь суть искусства — рисовать баллончиком или аэрографом, и не важно, на каких поверхностях.

О развитии граффити

«Искусство из баллончиков» и сейчас набирает популярность. В моду входят разрисованные офисы, чтобы многочасовое пребывание на рабочем месте стало более красочным. В частных квартирах или домах нарисовать иллюстрацию на стене бывает дешевле, чем поклеить обои.

Но тормозит развитие этого вида стрит-арта в Барнауле, как считают наши эксперты, отсутствие интереса у властей. Фестивали граффити проводятся редко — раз в год.

«Мероприятия должны показывать людям, что рисунки только украшают город, а не портят его. Тогда появятся легальные стены для рисования», — считает художник Павел Роч.

Граффити в Барнауле Предоставлено Altapress.ru

О травмах

Еще одна проблема в этом бизнесе — повышенная травмоопасность и вообще негативное влияние на здоровье.

Павел Роч,

художник Все краски очень токсичны. От них не защищает даже респиратор. Попадают через глаза и кожу, как ни закрывайся. С годами это может спровоцировать серьезные заболевания, такие как астма или даже онкология. Физически тоже бывает сложно. Порой, чтобы рисовать на высоте, приходится висеть часами на альпинистском снаряжении.

Цифра

На карте Барнаула (по данным сервиса «2ГИС») отмечено 65 граффити-рисунков.