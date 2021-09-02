Сытные будни. В Барнауле для 38 тысяч учащихся начальных классов организовано бесплатное горячее питание

Со 2 сентября в школах Барнаула начинается горячие питание начальных классов. Порядка 38 тысяч детей получат бесплатные вкусные и полезные комплексные завтраки и обеды. Altapress.ru побывал на первом школьном завтраке в 31 школе Барнаула. Пахло клубникой и свежей выпечкой.

В новой столовой и меню новое , и дети сытые.

В этом учебном году учащиеся 31 барнаульской школы придут в новый обеденный зал, который был отремонтирован инвестиционно-строительной компанией Союз, которая ведет шефство над средней образовательной школой. В столовую завезли новую мебель, закупили оборудование на кухню, а комитет по образованию выделил средства на реконструкцию помещения.

К вопросу питания в 31 школе подходят здраво. Кроме полезного меню, школьники и родители вовлечены во внеурочные факультативные занятия на тему здорового питания, а также в краевые конкурсы и научно-практические конференции. До пандемии совместно с Комбинатом школьного питания «Глобус» ежемесячно устраивали мероприятия для мотивации на правильное питание подрастающего поколения.

Андрей Муль, председатель комитета по образованию города Барнаула Фото Зыкова Дарья

Андрей Муль,

председатель комитета по образованию города Барнаула:

Прошлый учебный год дал нам богатый опыт по организации горячего питания учащихся начальных классов. Возникали определенные проблемы и мы постарались их учесть в этом году. Во-первых, провели ревизию всего оборудования, которое имеется в школьных столовых. Составили график финансирования по замене оборудования и приобретению нового. В 2020 году на это потратили порядка 40 млн рублей, в 2021 году — 16 млн рублей. Во-вторых определили операторов школьного питания через торги — в Барнауле их два («Юмал» и Комбинат школьного питания «Глобус»).

Также в школах родителям предоставили возможность прийти в столовую и проверить, как организовано питание. Также на сайтах всех школ родители могут ознакомиться со столовым меню в разделе «Питание» и оставить там свои комментарии и просьбы.

Школьный завтрак в школе № 31 г. Барнаула. Фото Зыкова Дарья

Андрей Муль,

председатель комитета по образованию города Барнаула:

Вкусовые пристрастия у всех разные. Но школьное меню сбалансированное и соответствует всем нормам Роспотребнадзора. Культура питание имеет большое значение, потому что мы не должны кормить «вкусными» хот-догами, мы должны кормить полезными продуктами. Этот вопрос должен быть публичным, прозрачным. Все должны понимать, как происходит питание. Ну, и учитывать пожелания и делать все возможное, чтобы их реализовать.

Вопрос питания школьников администрация Барнаула решила сделать общественным — не так давно принято постановление о создании межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросами организации питания.

Марина Понкрашева,

председатель комитета по социальной политике барнаульской городской думы:

Еще в начале лета на базе именно 31 школы мы провели круглый стол, который как раз касался темы организации питания. Подвели итоги, как у нас начальные классы питались бесплатно и сформировали план на этот учебный год. В том числе один из планов, который уже реализован — новая столовая.

В 2021 год было выделено 370 млн рублей.

Школьный завтрак в школе № 31 г. Барнаула. Фото Зыкова Дарья

Светлана Бочкова,

директор общеобразовательной школы № 31 в Барнауле:

Про предписанию Роспотребнадзора у нас сохраняется рассадка до 50% зала. Наполняемость столовой — 250 посадочных мест. Общая численность детей 1 056 ребят, из них получают организованное горячее питание 89%. Остальные дети питаются либо в буфете школы, либо на усмотрение родителей.

В школе учат не только математике , но и здоровому питанию

Школьники часто говорят, что им не нравится рыба. Но их стараются убедить, что данный продукт очень полезен для здоровья. Комбинат придерживается позиции «Школа — для знаний, столовая — для правильного питания». Меню в школе разработано цикличное, на 12 дней. То есть две недели по шесть рабочих дней. Ни одно блюдо не повторяется дважды. Главная задача: чтобы дети потребляли побольше белков и поменьше жиров.

Школьный завтрак в школе № 31 г. Барнаула. Фото Зыкова Дарья

Евгения Быковская,

исполнительный директор по производству Комбината школьного питания «Глобус» города Барнаула:

Мы составляем меню на текущий учебный год с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Но и мнение детей и родителей тоже учитываем — выходим в школы и устраиваем дегустацию. Иногда родители звонят по телефону и рассказывают, что нравится, а что нет. В рамках предписаний и норм мы стараемся поменять блюда. Например, сегодня на завтрак была творожная запеканка с клубничным соусом. Она подается и со сметаной и со сгущенкой, но с ягодами детям нравится больше.

Это уже второй год, с тех пор когда ввели бесплатное питание для начальной школы. Но меню «Глобус» готовит и для старших классов. Только питаются они уже по другой программе — их завтраки и обеды платные. На свое усмотрение старшеклассники могут питаться и в буфете.

Елена Боброва,

начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю:

Школьный возраст — это тот период жизни, когда формируются основные показатели здоровья ребенка, поэтому вопрос организации питания очень важен. Поэтому организация школьного питания предусматривает 20-минутные перерывы, комплексные завтраки и обеды. Мы смотрим на продукты питания, их качество и кулинарную обработку. Это должны быть щадящие режимы обработки (тушение, варка, запекание, приготовление на пару), то есть никакой агрессивной обжарки. Здесь также важен родительский контроль и вовлеченность опекунов в процесс организации питания.

С начала прошлого учебного года в рамках реализации постановления президента Российской Федерации Роспотребнадзор проводил внеплановые проверки по вопросу организации питания. Каких-либо грубых нарушений санитарного законодательства, по словам представителя, выявлено не было. Текущие нарушения, которые обнаруживались в ходе проверки устранялись на месте. В том числе изымалась посуда со сколами и не допускалась к дальнейшей эксплуатации.

Школьный завтрак в школе № 31 г. Барнаула. Фото Зыкова Дарья

Елена Боброва,

начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю:

Глобальных нарушений, которые бы представляли угрозу жизни и здоровья детей в Алтайском крае выявлено не было. В этом году работа будет продолжена.

В целом родительский комитет доволен качеством продуктов питания школьников. Разнообразие меню радует — не все еще успели перепробовать.

Лариса Цыганкова,

председатель родительского комитета 31 школы:

В школе я бываю часто, но как минимум раза три я приходила пробовать школьное меню вместе с членами родительского комитета. Перепробовали практически все: это вкусно, это действительно полезно. Возможно не фастфуд, не излюбленная картошка фри, но достойно школьного меню. Меня полностью устраивает с точки зрения пользы и своевременности. Если дети, что-то просили убрать или добавить, столовая решала вопрос и всегда шла навстречу. Каких-то нерешаемых вопросов не было никогда.

Кроме родительского и общественного контроля за школьным питанием пристально наблюдает депутатский корпус края.

Артем Шамков,

депутат АКЗС: