Сытные будни. В Барнауле для 38 тысяч учащихся начальных классов организовано бесплатное горячее питание

В новой столовой и меню новое, и дети сытые.
В этом учебном году учащиеся 31 барнаульской школы придут в новый обеденный зал, который был отремонтирован инвестиционно-строительной компанией Союз, которая ведет шефство над средней образовательной школой. В столовую завезли новую мебель, закупили оборудование на кухню, а комитет по образованию выделил средства на реконструкцию помещения.
К вопросу питания в 31 школе подходят здраво. Кроме полезного меню, школьники и родители вовлечены во внеурочные факультативные занятия на тему здорового питания, а также в краевые конкурсы и научно-практические конференции. До пандемии совместно с Комбинатом школьного питания «Глобус» ежемесячно устраивали мероприятия для мотивации на правильное питание подрастающего поколения.
Андрей Муль,
председатель комитета по образованию города Барнаула:
Прошлый учебный год дал нам богатый опыт по организации горячего питания учащихся начальных классов. Возникали определенные проблемы и мы постарались их учесть в этом году. Во-первых, провели ревизию всего оборудования, которое имеется в школьных столовых. Составили график финансирования по замене оборудования и приобретению нового. В 2020 году на это потратили порядка 40 млн рублей, в 2021 году — 16 млн рублей. Во-вторых определили операторов школьного питания через торги — в Барнауле их два («Юмал» и Комбинат школьного питания «Глобус»).
Также в школах родителям предоставили возможность прийти в столовую и проверить, как организовано питание. Также на сайтах всех школ родители могут ознакомиться со столовым меню в разделе «Питание» и оставить там свои комментарии и просьбы.
Андрей Муль,
председатель комитета по образованию города Барнаула:
Вкусовые пристрастия у всех разные. Но школьное меню сбалансированное и соответствует всем нормам Роспотребнадзора. Культура питание имеет большое значение, потому что мы не должны кормить «вкусными» хот-догами, мы должны кормить полезными продуктами. Этот вопрос должен быть публичным, прозрачным. Все должны понимать, как происходит питание. Ну, и учитывать пожелания и делать все возможное, чтобы их реализовать.
Вопрос питания школьников администрация Барнаула решила сделать общественным — не так давно принято постановление о создании межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросами организации питания.
Марина Понкрашева,
председатель комитета по социальной политике барнаульской городской думы:
Еще в начале лета на базе именно 31 школы мы провели круглый стол, который как раз касался темы организации питания. Подвели итоги, как у нас начальные классы питались бесплатно и сформировали план на этот учебный год. В том числе один из планов, который уже реализован — новая столовая.
В 2021 год было выделено 370 млн рублей.
Светлана Бочкова,
директор общеобразовательной школы № 31 в Барнауле:
Про предписанию Роспотребнадзора у нас сохраняется рассадка до 50% зала. Наполняемость столовой — 250 посадочных мест. Общая численность детей 1 056 ребят, из них получают организованное горячее питание 89%. Остальные дети питаются либо в буфете школы, либо на усмотрение родителей.
В школе учат не только математике, но и здоровому питанию
Школьники часто говорят, что им не нравится рыба. Но их стараются убедить, что данный продукт очень полезен для здоровья. Комбинат придерживается позиции «Школа — для знаний, столовая — для правильного питания». Меню в школе разработано цикличное, на 12 дней. То есть две недели по шесть рабочих дней. Ни одно блюдо не повторяется дважды. Главная задача: чтобы дети потребляли побольше белков и поменьше жиров.
Евгения Быковская,
исполнительный директор по производству Комбината школьного питания «Глобус» города Барнаула:
Мы составляем меню на текущий учебный год с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Но и мнение детей и родителей тоже учитываем — выходим в школы и устраиваем дегустацию. Иногда родители звонят по телефону и рассказывают, что нравится, а что нет. В рамках предписаний и норм мы стараемся поменять блюда. Например, сегодня на завтрак была творожная запеканка с клубничным соусом. Она подается и со сметаной и со сгущенкой, но с ягодами детям нравится больше.
Это уже второй год, с тех пор когда ввели бесплатное питание для начальной школы. Но меню «Глобус» готовит и для старших классов. Только питаются они уже по другой программе — их завтраки и обеды платные. На свое усмотрение старшеклассники могут питаться и в буфете.
Елена Боброва,
начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю:
Школьный возраст — это тот период жизни, когда формируются основные показатели здоровья ребенка, поэтому вопрос организации питания очень важен. Поэтому организация школьного питания предусматривает 20-минутные перерывы, комплексные завтраки и обеды. Мы смотрим на продукты питания, их качество и кулинарную обработку. Это должны быть щадящие режимы обработки (тушение, варка, запекание, приготовление на пару), то есть никакой агрессивной обжарки. Здесь также важен родительский контроль и вовлеченность опекунов в процесс организации питания.
С начала прошлого учебного года в рамках реализации постановления президента Российской Федерации Роспотребнадзор проводил внеплановые проверки по вопросу организации питания. Каких-либо грубых нарушений санитарного законодательства, по словам представителя, выявлено не было. Текущие нарушения, которые обнаруживались в ходе проверки устранялись на месте. В том числе изымалась посуда со сколами и не допускалась к дальнейшей эксплуатации.
Елена Боброва,
начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю:
Глобальных нарушений, которые бы представляли угрозу жизни и здоровья детей в Алтайском крае выявлено не было. В этом году работа будет продолжена.
В целом родительский комитет доволен качеством продуктов питания школьников. Разнообразие меню радует — не все еще успели перепробовать.
Лариса Цыганкова,
председатель родительского комитета 31 школы:
В школе я бываю часто, но как минимум раза три я приходила пробовать школьное меню вместе с членами родительского комитета. Перепробовали практически все: это вкусно, это действительно полезно. Возможно не фастфуд, не излюбленная картошка фри, но достойно школьного меню. Меня полностью устраивает с точки зрения пользы и своевременности. Если дети, что-то просили убрать или добавить, столовая решала вопрос и всегда шла навстречу. Каких-то нерешаемых вопросов не было никогда.
Кроме родительского и общественного контроля за школьным питанием пристально наблюдает депутатский корпус края.
Артем Шамков,
депутат АКЗС:
Забота о безопасности и здоровья детей — это один из приоритетов в депутатской деятельности. Считаю, что такие контрольно-выездные мероприятия в школе с представителями ведомств и родительского комитета, нужно проводить на регулярной основе во всех школах города Барнаула.