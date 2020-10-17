Ситуация напряженная: глава Алтая заявил о безответственности в борьбе с коронавирусом

Заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом провел накануне глава Республики Алтай Олег Хорохордин, сообщают « Новости Горного Алтая ». Положение дел в регионе он охарактеризовал, как напряженное.

«Ситуация продолжает оставаться крайне напряженной. Если в сентябре было ежедневно по 65−70 новых случаев, то сейчас этот показатель неоднократно превышает 100 случаев, 15 октября было выявлено 148 заболевших, а общее количество случаев превысило пять тысяч», — отметил Хорохордин.

Он также подчеркнул, что основной причиной роста заболеваемости остается несоблюдение требований противоэпидемического режима.

«Мы говорили об усилении контроля за соблюдением противоэпидемических мер. Практика показывает, что далеко не все руководители предприятий, главы муниципальных образований к этому прислушались и исполняют», — добавил глава региона и особо акцентировал внимание на необходимости исполнения решений штаба об усилении санитарно-эпидемиологического контроля.

В данный момент в Горном Алтае лабораторно подтверждено 5 173 случая заболевания. Выздоровел 3 651 человек. Зафиксирован 31 летальный случай у пациентов с коронавирусом.