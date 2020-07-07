Ситуация поменялась кардинально. В Алтайском крае усилят контроль из-за натиска коронавируса

Как сообщили в пресс-службе региональных властей, в ходе совещания были рассмотрены возможные дополнительные меры по снижению темпов распространения коронавирусной инфекции.
Как заявил глава краевого минздрава Дмитрий Попов, сейчас продолжается тенденция увеличения случаев заболевания вирусной пневмонией и числа пациентов с тяжелым течением болезни.
Если на первых этапах распространения коронавируса в Алтайском крае бессимптомное течение заболевания отмечалось у 80% пациентов с COVID-19, то в данный момент ситуация кардинально поменялась: ярко выраженные симптомы прослеживаются у 70% заболевших.
Что касается лечения ковидных пациентов, то в крае развернуто 1939 коек, при этом на лечении в стационарах находится уже 1055 жителей региона.
Дмитрий Попов,
министр здравоохранения Алтайского края:
Мы создали серьезный коечный фонд, превышающий нормативный. Но ситуация на прошлой неделе заставила нас развернуть дополнительные койки больницах в Михайловском и Тальменском районах, чтобы лечить в них пациентов с легкой степенью заболевания, выявленных на этих территориях. Основное напряжение, которое система здравоохранения края сегодня испытывает, касается города Барнаула. Выявление новых случаев заставляет нас увеличивать существующий коечный фонд в ковидных госпиталях.
Что касается мер, направленных на защиту жителей края, то власти намерены усилить контроль за реализацией профилактических мероприятий и соблюдением действующего масочного режима.
«С этой недели усиливаются контрольные мероприятия в организациях края, в том числе на объектах, которым в последней редакции указа губернатора края было разрешено возобновить деятельность», — говорится в сообщении краевого правительства.
По данным оперативного штаба на 7 июля, в Алтайском крае коронавирусом заболели 4709 человек, за последние сутки рекордный прирост — 171 человек.
Выздоровели за весь период 3356 пациентов, скончались 109 человек.