Ситуация поменялась кардинально. В Алтайском крае усилят контроль из-за натиска коронавируса

Ситуация, связанная с распространением коронавируса в Алтайском крае, кардинально поменялась. Об этом было сказано на совещании в региональном правительстве, главной темой которого стало ухудшение эпидемиологической обстановки.

Как сообщили в пресс-службе региональных властей, в ходе совещания были рассмотрены возможные дополнительные меры по снижению темпов распространения коронавирусной инфекции.

Как заявил глава краевого минздрава Дмитрий Попов, сейчас продолжается тенденция увеличения случаев заболевания вирусной пневмонией и числа пациентов с тяжелым течением болезни.

Если на первых этапах распространения коронавируса в Алтайском крае бессимптомное течение заболевания отмечалось у 80% пациентов с COVID-19, то в данный момент ситуация кардинально поменялась: ярко выраженные симптомы прослеживаются у 70% заболевших.

Что касается лечения ковидных пациентов, то в крае развернуто 1939 коек, при этом на лечении в стационарах находится уже 1055 жителей региона.

Дмитрий Попов,

министр здравоохранения Алтайского края:

Мы создали серьезный коечный фонд, превышающий нормативный. Но ситуация на прошлой неделе заставила нас развернуть дополнительные койки больницах в Михайловском и Тальменском районах, чтобы лечить в них пациентов с легкой степенью заболевания, выявленных на этих территориях. Основное напряжение, которое система здравоохранения края сегодня испытывает, касается города Барнаула. Выявление новых случаев заставляет нас увеличивать существующий коечный фонд в ковидных госпиталях.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5. Дмитрий Лямзин

Что касается мер, направленных на защиту жителей края, то власти намерены усилить контроль за реализацией профилактических мероприятий и соблюдением действующего масочного режима.

«С этой недели усиливаются контрольные мероприятия в организациях края, в том числе на объектах, которым в последней редакции указа губернатора края было разрешено возобновить деятельность», — говорится в сообщении краевого правительства.

По данным оперативного штаба на 7 июля, в Алтайском крае коронавирусом заболели 4709 человек, за последние сутки рекордный прирост — 171 человек.

Выздоровели за весь период 3356 пациентов, скончались 109 человек.