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Жизнь

Ситуация тяжелая. Пассажиропоток Барнаульского аэропорта упал на 80%

Пассажиропоток Барнаульского аэропорта в апреле 2020 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года сократился на 80%, сообщил на пресс-конференции 27 мая министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. Ситуацию он оценил как тяжелую и сложную, но не критичную.

Международный аэропорт Барнаул
Международный аэропорт Барнаул
Алексей Рыжков

По данным Дементьева, из обычно выполняемых в это время 90 рейсов в апреле 2020 года улетело всего 30.

Аэропорт работает штатно, но «в режиме жесткой экономии», сокращая затраты.

«Ситуация действительно тяжелая. Пассажиропоток сократился более, чем на 80%. В апреле в 2019 году авиарейсами прилетело более 32 тысяч человек, в этом году — чуть больше 4 тысяч человек», — сообщил министр.

Те меры, которые уже приняли для поддержки авиапредприятий в России, предусматривают помощь в первую очередь тем, кто обслуживает более 1 млн пассажиров.

Барнаульский аэропорт в эту категорию не входит.

Отметим, что за апрель в среднем по России пассажиропоток авиакомпаний упал на 92,1%.

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