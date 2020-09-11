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Жизнь

Съедобное-несъедобное. Тест: сможете ли вы выжить после похода за грибами?

«Ой, он при варке позеленел, а это можно есть?» — такие посты часто встречаются в грибных пабликах. Пройдите тест altapress.ru и проверьте, насколько хорошо вы помните биологию и может ли вас обмануть природа, подсунув ложный гриб.

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