5 ноября
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Жизнь

Съемки шоу с Алексеем Чадовым проходят на Алтае. Участники поделились впечатлениями

Съемки шоу «Фактор страха» начались в Республике Алтай. Его ведущий — актер Алексей Чадов, сообщает «Московский Комсомолец». Участники поделились впечатлениями.

Съемки шоу "Фактор страха" с Алексеем Чадовым начались на Алтае.
Съемки шоу "Фактор страха" с Алексеем Чадовым начались на Алтае.
vk.com/alexeychadoff

В обновленном варианте шоу знаменитости проходят испытания в парах. Им придется избавиться от своих страхов.

Чадов тоже провел проверку на прочность. Он упал с 43-метровой высоты.

«Страха не было <…> Мне кажется, я свое отбоялся», — отметил актер.

Звезды поучаствуют на прочность: будут падать в ледяную воду, пить коктейли из насекомых и преодолевать огненные препятствия.

В «Факторе страха» снимутся рэпер ST с женой Ассоль, юмористка Елена Борщева и алтайский танцор Дмитрий Красилов, а также блогеры Мария Погребняк и Мария Тюльпанова.

«Я понял, что главный страх был подвести нашу с ней команду. Чтобы всю жизнь не слушать, что вот когда-то в „Факторе“ мы провалились из-за меня», — сказал ST.

«У меня боязнь высоты, поэтому на одном из испытаний я расплакалась и помолилась. Но настоящую женщину шрамы только украшают. Жизнь одна, нужно все пробовать», — поделилась Погребняк.

Шоу «Фактор страха» уже более 20 лет. Его снимают в 30 странах.

Между тем жительница Алтая стала участницей шоу «Беременна в 16».

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