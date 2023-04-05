5 апреля
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Жизнь

Съесть до крошки. 5 интересных рецептов супов, с которыми можно устроить ресторан дома

В Международный день супа Altapress.ru нашел несколько неклассических рецептов первых блюд: от одних будет остро, от других — солено, а от третьих… в общем, попробуйте сами.

Суп.
Суп.
freepik.com/KamranAydinov

Наварен

Ингредиенты:

  • Баранина — 1 кг;
  • Лук — 2 шт;
  • Морковь — 2 шт;
  • Картофель — 2 шт;
  • Чеснок — 1 зуб;
  • Репа — 150 г;
  • Масло сливочное — 150 г;
  • Побеги гороха;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец — по вкусу.
Наварен.
Наварен.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Мясо нарезать крупными кусками и обжарить на сливочном масле, после чего добавить нарезанный лук и обжарить до золотистой корочки.
  2. В кастрюлю добавить мясной бульон. Томить на медленном огне.
  3. Пока мясо томится, почистить и нарезать средними кусочками овощи: картофель, морковь и репу. Добавить их к мясу со специями и варить на медленном огне.
  4. Нарезать молодые стручки фасоли и добавить в кастрюлю. Варить на медленном огне, иногда помешивая, 5 минут. Крышкой кастрюлю не накрывать.

Рамэн

Ингредиенты:

  • Лапша пшеничная — 360 г;
  • Яйца — 4 шт;
  • Лук зеленый — 80 г;
  • Куриный бульон 1,8 л;
  • Растительное масло — 1 ст. л;
  • Соевый соус — 1 ст. л;
  • Чеснок — 3 зуб;
  • Имбирь молотый — 0,5 ч. л;
  • Соус Чили — 0,5 ч. л;
  • Соль — по вкусу.
Рамэн.
Рамэн.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Лук и чеснок мелко нашинковать, яйца варить 7 минут и очистить от скорлупы.
  2. В раскаленную кастрюлю выложить лук и чеснок, затем добавить растительное масло, соус Чили и имбирь — все перемешать. Затем влить куриный бульон, соевый соус и варить 5 минут.
  3. Курицу обжарить на растительном масле.
  4. В бульон добавить лапшу и варить 3−5 минут.
  5. Выложить бульон с лапшой по мискам, добавить жаренную курицу, листы нори и нарезанные яйца.

День супа отмечают во всем мире 5 апреля.

Слово «суп» произошло от латинского «suppa» — хлеб, размоченный в отваре или бульоне.

Тортилья

Ингредиенты:

  • Томаты — 4 шт;
  • Курица — 500 г;
  • Лук — 1 шт;
  • Чеснок — 4 зуб;
  • Перец Чили — 1 стр;
  • Бульон куриный — 1,5 л;
  • Тортилья — 2 шт;
  • Орегано — по вкусу;
  • Зира — по вкусу.
Тортилья.
Тортилья.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Отварить курицу, разделить на кусочки и обжарить.
  2. Нарезать лук и чеснок и перец. Обжаривать их на сковороде вместе с помидорами, измельчить в блендере.
  3. Смешать куриный бульон с томатной основой. Добавить в суп курицу и специи, довести до кипения, потом убавить огонь и варить 20 минут.
  4. Тортилью нарезать соломкой и обжарить, после чего добавить в блюдо.

Сливочный суп с семгой

Ингредиенты:

  • Семга — 370 г;
  • Картофель — 500 г;
  • Томаты — 300 г;
  • Морковь — 150 г;
  • Лук-порей — 100 г;
  • Сливки 10% — 500 мл.
Сливочный суп с семгой.
Сливочный суп с семгой.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Нарезать мелко лук и натереть морковь.
  2. Очистить картофель, томаты и вместе с семгой нарезать мелкими кубиками.
  3. Потушить лук, морковь и томаты, затем добавить в кастрюлю воду и довести до кипения и добавить картофель со специями. Все варить 5−7 минут.
  4. Добавить в суп семгу и влить сливки, после чего варить блюдо до готовности картофеля.

Тыквенный суп

Ингредиенты:

  • Тыква — 1 кг;
  • Оливковое масло
  • Корень имбиря свежий — 5 см;
  • Лук — 1 шт;
  • Чеснок — 4 зуб;
  • Вода — 700−800 мл;
  • Сливки — 300 мл;
  • Сливочное масло — 70 г;
  • Паприка 0,5 ч. л;
  • Соль — по вкусу;
  • Чёрный перец — по вкусу.
Тыквенный суп.
Тыквенный суп.
unsplash.com

Приготовление:

  1. Очистить тыкву от кожуры и семян, мякоть нарезать средними кусками, после чего выложить на противень, посолить, поперчить, полить оливковым маслом и запекать 20 минут при температуре 200 градусов.
  2. Часть имбиря, лук и чеснок мелко нарезать, после чего обжаривать на сливочном масле 5 минут.
  3. Влить в кастрюлю воду, довести до кипения, посолить. Добавить запеченную тыкву и варить 20 минут, после чего взбить суп блендером и вмешать в него сливки.
  4. Пока варится суп, обжаривать в оливковом масле оставшийся имбирь 2 мин. Добавить к нему паприку и снять с огня, после чего добавить в блюдо.
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