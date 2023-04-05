Съесть до крошки. 5 интересных рецептов супов, с которыми можно устроить ресторан дома

Наварен
Ингредиенты:
- Баранина — 1 кг;
- Лук — 2 шт;
- Морковь — 2 шт;
- Картофель — 2 шт;
- Чеснок — 1 зуб;
- Репа — 150 г;
- Масло сливочное — 150 г;
- Побеги гороха;
- Соль — по вкусу;
- Перец — по вкусу.
Наварен.
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Приготовление:
- Мясо нарезать крупными кусками и обжарить на сливочном масле, после чего добавить нарезанный лук и обжарить до золотистой корочки.
- В кастрюлю добавить мясной бульон. Томить на медленном огне.
- Пока мясо томится, почистить и нарезать средними кусочками овощи: картофель, морковь и репу. Добавить их к мясу со специями и варить на медленном огне.
- Нарезать молодые стручки фасоли и добавить в кастрюлю. Варить на медленном огне, иногда помешивая, 5 минут. Крышкой кастрюлю не накрывать.
Рамэн
Ингредиенты:
- Лапша пшеничная — 360 г;
- Яйца — 4 шт;
- Лук зеленый — 80 г;
- Куриный бульон 1,8 л;
- Растительное масло — 1 ст. л;
- Соевый соус — 1 ст. л;
- Чеснок — 3 зуб;
- Имбирь молотый — 0,5 ч. л;
- Соус Чили — 0,5 ч. л;
- Соль — по вкусу.
Рамэн.
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Приготовление:
- Лук и чеснок мелко нашинковать, яйца варить 7 минут и очистить от скорлупы.
- В раскаленную кастрюлю выложить лук и чеснок, затем добавить растительное масло, соус Чили и имбирь — все перемешать. Затем влить куриный бульон, соевый соус и варить 5 минут.
- Курицу обжарить на растительном масле.
- В бульон добавить лапшу и варить 3−5 минут.
- Выложить бульон с лапшой по мискам, добавить жаренную курицу, листы нори и нарезанные яйца.
День супа отмечают во всем мире 5 апреля.
Слово «суп» произошло от латинского «suppa» — хлеб, размоченный в отваре или бульоне.
Тортилья
Ингредиенты:
- Томаты — 4 шт;
- Курица — 500 г;
- Лук — 1 шт;
- Чеснок — 4 зуб;
- Перец Чили — 1 стр;
- Бульон куриный — 1,5 л;
- Тортилья — 2 шт;
- Орегано — по вкусу;
- Зира — по вкусу.
Тортилья.
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Приготовление:
- Отварить курицу, разделить на кусочки и обжарить.
- Нарезать лук и чеснок и перец. Обжаривать их на сковороде вместе с помидорами, измельчить в блендере.
- Смешать куриный бульон с томатной основой. Добавить в суп курицу и специи, довести до кипения, потом убавить огонь и варить 20 минут.
- Тортилью нарезать соломкой и обжарить, после чего добавить в блюдо.
Сливочный суп с семгой
Ингредиенты:
- Семга — 370 г;
- Картофель — 500 г;
- Томаты — 300 г;
- Морковь — 150 г;
- Лук-порей — 100 г;
- Сливки 10% — 500 мл.
Сливочный суп с семгой.
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Приготовление:
- Нарезать мелко лук и натереть морковь.
- Очистить картофель, томаты и вместе с семгой нарезать мелкими кубиками.
- Потушить лук, морковь и томаты, затем добавить в кастрюлю воду и довести до кипения и добавить картофель со специями. Все варить 5−7 минут.
- Добавить в суп семгу и влить сливки, после чего варить блюдо до готовности картофеля.
Тыквенный суп
Ингредиенты:
- Тыква — 1 кг;
- Оливковое масло
- Корень имбиря свежий — 5 см;
- Лук — 1 шт;
- Чеснок — 4 зуб;
- Вода — 700−800 мл;
- Сливки — 300 мл;
- Сливочное масло — 70 г;
- Паприка 0,5 ч. л;
- Соль — по вкусу;
- Чёрный перец — по вкусу.
Тыквенный суп.
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Приготовление:
- Очистить тыкву от кожуры и семян, мякоть нарезать средними кусками, после чего выложить на противень, посолить, поперчить, полить оливковым маслом и запекать 20 минут при температуре 200 градусов.
- Часть имбиря, лук и чеснок мелко нарезать, после чего обжаривать на сливочном масле 5 минут.
- Влить в кастрюлю воду, довести до кипения, посолить. Добавить запеченную тыкву и варить 20 минут, после чего взбить суп блендером и вмешать в него сливки.
- Пока варится суп, обжаривать в оливковом масле оставшийся имбирь 2 мин. Добавить к нему паприку и снять с огня, после чего добавить в блюдо.