СК начал проверку в отношении схиигумена Сергия

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко попросил Генпрокуратуру и СК проверить информацию о том, отец Сергий насильственно удерживал несовершеннолетних в монастыре, причастен к побоям и отмыванию денег.
В Следственного комитете отметили, что проверкой данных об истязании детей занимается первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Свердловской области.
Информацию о нападении на группу журналистки Ксении Собчак проверяет следственный отдел по Верхней Пышме.
Сообщения о легализация средств преступным путем в следственные управления не поступали.
Предварительное следствие по уголовным делам о таких преступлениях проводят следователи органов внутренних дел. Если в ходе проверок будут выявлены иные составы преступлений, им дадут оценку в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, сообщили в Следственном комитете.
Напомним, что духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после проповеди, в которой он предал анафеме и проклял всех, кто верит в пандемию коронавируса и закрывает храмы, поскольку верующие должны посещать их, когда они захотят.
Из-за острых высказываний его лишили сана схиигумена. Но и это не остановило отца Сергия — он записал видеообращение к президенту Владимиру Путину, где призвал его добровольно сложить полномочия.