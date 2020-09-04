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Жизнь

СК начал проверку в отношении схиигумена Сергия

Следственное управление СК по Свердловской области начал доследственную проверку по факту сообщений о преступлениях, которые мог совершить лишенный сана схиигумен Сергий (Романов) в Среднеуральском женском монастыре, пишет РИА «Новости».

Схиигумен Сергий.
Схиигумен Сергий.
Стоп-кадр YouTube.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко попросил Генпрокуратуру и СК проверить информацию о том, отец Сергий насильственно удерживал несовершеннолетних в монастыре, причастен к побоям и отмыванию денег.

В Следственного комитете отметили, что проверкой данных об истязании детей занимается первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Свердловской области.

Информацию о нападении на группу журналистки Ксении Собчак проверяет следственный отдел по Верхней Пышме.

Сообщения о легализация средств преступным путем в следственные управления не поступали.

Предварительное следствие по уголовным делам о таких преступлениях проводят следователи органов внутренних дел. Если в ходе проверок будут выявлены иные составы преступлений, им дадут оценку в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, сообщили в Следственном комитете.

Напомним, что духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после проповеди, в которой он предал анафеме и проклял всех, кто верит в пандемию коронавируса и закрывает храмы, поскольку верующие должны посещать их, когда они захотят.

Из-за острых высказываний его лишили сана схиигумена. Но и это не остановило отца Сергия — он записал видеообращение к президенту Владимиру Путину, где призвал его добровольно сложить полномочия.

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