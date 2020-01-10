СК не возбудил дело после угроз подкинуть наркотики сыну кандидата в депутаты Иркутска

Руководитель известного в Приангарье кризисного центра для женщин «Мария» Наталья Кузнецова рассказала « Сибирь.Реалии » о том, что Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по угрозам подкинуть ее сыну наркотики.

Кузнецова — экс-кандидат в депутаты думы Иркутска. По ее словам, отказаться от участия в выборах в сентябре 2019 года ее вынудили угрозы депутата областного заксобрания.

Якобы 28 августа к ней приехал народный избранник, который пообещал поддержать кризисный центр, однако при встрече он сменил тему и стал предлагать снять кандидатуру, поскольку выборы «все равно нечестные».

«Когда я отказалась, достал телефон, набрал какой-то номер и передал мне трубку. Сказал: „У вас же свои дети есть“ — и молча телефон поднес. Я услышала дрожащий голос своего 16-летнего сына, который сообщил, что его могут задержать за наркотики. У меня в голове — пожар! Конечно, я сильно испугалась за сына. Нет, в нем самом я не сомневалась, но и в том, что угроза реальная — в этом я тоже была уверена», — рассказала Кузнецова.

Далее, как она отметила, при депутате написала заявление о снятии с выборов, он же проконтролировал передачу прошения.

«Позже сын мне объяснил, что перед тем нашим с ним „разговором“ к нему подошли два человека в обычной одежде, не в форме, спросили, что его могут задержать за наркотики, а потом попросили повторить это в телефон», — рассказала экс-кандидат.

«Единая Россия». Анна Зайкова

После Кузнецова заявила об угрозах в СК и МВД, затем повторно поехала в избирательную комиссию и сообщила о шантаже. Ее восстановили в списках кандидатов. Однако угрозы, по ее словам, продолжились. В итоге она вместе с сыном и дочерью 8 сентября — накануне единого дня голосования — уехала из Иркутска.

Примечательно, что прямо в день отъезда ее во второй раз сняли с выборов. Но уже по заявлению другого кандидата.

Уже после выборов, как говорит Кузнецова, ей стали звонить с угрозами и требованием забрать заявления из правоохранительных органов. Несмотря на фото депутата с пачкой денег, которые также предлагались за снятие кандидатуры, и иные доказательства, СК принял решение не «ворошить прошлое».

Что касается выборов, то, как пишет издание, в них одержала победу практически вся семья и близкие якобы угрожавшего депутата, который и сам является сыном депутата Госдумы. Все представляют «Единую Россию».