СК рассказал, сколько убийств случилось за полгода в Алтайском крае

В первом полугодии 2019 года в Алтайском крае зарегистрировано 18 766 преступлений. Это на 3,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, но по убийствам в регионе зафиксировали прирост. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Число особо тяжких преступлений сократилось с 800 до 760, однако количество тяжких преступлений увеличилось с 2654 до 3229.

В январе-июне текущего года зарегистрировано 95 убийств (в январе-июне 2018 года — 79), остаются нераскрытыми восемь убийств. Все они по сообщениям о безвестном исчезновении граждан.

Также увеличилось число убийств, совершенных в состоянии алкогольного опьянения — с 54 до 72, из корыстных побуждений — с 3 до 6, убийств двух и более лиц — с 2 до 5. Вместе с тем, количество убийств несовершеннолетних снизилось с 4 до 2. Наибольшее число убийств зарегистрировано на территории Барнаула, Бийска и Рубцовска.

Также за полгода произошло 42 преступления по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека), 38 изнасилований (все из них раскрыты) и 43 преступления по статье «насильственные действия сексуального характера.