Собчак, Соловьев или Познер. Кого из медиаперсон больше всего травят в соцсетях

В «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе телеканала RT компанией «Крибрум», вошли телеведущая Ксения Собчак, журналисты Владимир Познер, Алексей Венедиктов и Юрий Дудь, рассказали в Russia Today . Но первое место по количеству негативных высказываний в свой адрес заняла Ольга Скабеева из телеканала «Россия 1».

В компании исследовали, в адрес каких журналистов и блогеров и по какому поводу чаще всего появлялись негативные высказывания в сетевых СМИ, блогосфере, соцсетях и Telegram-каналах.

Рейтинг возглавили три дамы: ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева, главный редактор RT Маргарита Симоньян и феминистка из Санкт-Петербурга Белла Рапопорт.

Травлю Скабеевой спровоцировала пародия в немецком шоу Late Night Berlin, где высмеивалась манера общения телеведущей с собеседниками в программе «60 минут», поясняют «Известия». Кроме того, в YouTube широко разошлись ролики с обвинениями журналистки в пропаганде и фрагмент ее спора с украинским политиком Гордеем Беловым.

Упоминания Симоньян в основном связаны с новостями о популярности посвященных протестам «желтых жилетов» сюжетов RT France, а также с публикацией портала Znak о том, что сотрудники телекомпании подписали «соглашение о неразглашении конфиденциальной информации».

Рапопорт заняла третье место, причиной стал конфликт с косметической компанией Lush.

На четвертом месте журналист Аркадий Бабченко, на пятом телеведущий Владимир Соловьев. Последний — из-за высказывания о том, что дом в Италии позволяет ему и его семье экономить на отелях.

Ксения Собчак с мужем Максимом Виторганом. www.instagram.com/xenia_sobchak

В десятку вошла телеведущая Ксения Собчак. Резонанс вызвал её развод с актёром и режиссёром Максимом Виторганом, баттл в Instagram с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и покупка за 250 тыс. рублей билета на концерт Аллы Пугачёвой.

Журналист Владимир Познер занял седьмую строчку. Негодование в соцсетях спровоцировало высказывание журналиста о Сталине. За ним следует главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. На 9-м и 10-м местах — журналист Юрий Дудь и блогер Илья Варламов.