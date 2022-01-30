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Жизнь

Скандал в соцсети: холеные чиновники из Керчи подарили блокадникам батоны хлеба

В Керчи 27 января прошли мероприятия, посвященные освобождению Ленинграда. В этот же день председатель горсовета Керчи Мая Хужина вместе с другими чиновницами Ларисой Щербулой и Дианой Ушаковой, а также депутатом госсовета Крыма Ириной Черненко отправились поздравлять 11 блокадников, которые сейчас живут в Керчи.

Удаленный пост в Facebook.
Удаленный пост в Facebook.
kerch.fm

Фото Хужина выложила в Facebook.

Но пост начал набирать очень большую популярность из-за негодующих комментариев под фотографиями и даже превращаться в «мем». Люди раскритиковали чиновниц в шубах, которые дарили пожилым людям медали и «символические» батоны хлеба. И фотографировались с ними, пишет kerch.fm.

Пользователи соцсети раскритиковали чиновников за формализм и кощунство.

К утру 30 января под постом было более 500 комментариев. Вскоре пост пропал. Но комментаторы не унимаются и просят «передать привет бывшему главе Чувашии».

Между тем заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал унизительной акцию чиновников Керчи, подаривших блокадникам Ленинграда батоны хлеба, пишет РИА Новости.

«Они отнеслись без должного внимания к этой священной теме, неадекватно. Это требует особого отношения, нужно думать о дополнительных мерах помощи в отношении этих людей, об уходе, а не унижать такого рода поступками. Формально отнеслись к этому», — сказал Форманчук.

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