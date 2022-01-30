Скандал в соцсети: холеные чиновники из Керчи подарили блокадникам батоны хлеба

В Керчи 27 января прошли мероприятия, посвященные освобождению Ленинграда. В этот же день председатель горсовета Керчи Мая Хужина вместе с другими чиновницами Ларисой Щербулой и Дианой Ушаковой, а также депутатом госсовета Крыма Ириной Черненко отправились поздравлять 11 блокадников, которые сейчас живут в Керчи.

Фото Хужина выложила в Facebook.

Но пост начал набирать очень большую популярность из-за негодующих комментариев под фотографиями и даже превращаться в «мем». Люди раскритиковали чиновниц в шубах, которые дарили пожилым людям медали и «символические» батоны хлеба. И фотографировались с ними, пишет kerch.fm.

Пользователи соцсети раскритиковали чиновников за формализм и кощунство.

К утру 30 января под постом было более 500 комментариев. Вскоре пост пропал. Но комментаторы не унимаются и просят «передать привет бывшему главе Чувашии».

Между тем заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал унизительной акцию чиновников Керчи, подаривших блокадникам Ленинграда батоны хлеба, пишет РИА Новости.