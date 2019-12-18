Скандалы, стройки, приговоры. Читатели Altapress.ru выбирают главное событие 2019 года

Год свиньи — в прямом и отчасти переносном смысле — подходит к своему завершению. Он получился богатым на самые разнообразные события для Алтайского края и его жителей. Мы отобрали 20 наиболее запоминающихся и резонансных новостей из жизни региона — они получили максимальную посещаемость на нашем сайте. Предлагаем читателям вместе с Altapress.ru выбрать главное событие 2019 года.

Для этого необходимо либо проголосовать на нашем сайте за одно из предложенных редакцией событий, либо в комментариях предложить свой вариант. Читательское голосование продлится до 23 декабря.

Как видно из списка, в 2019 году по-настоящему заметных политических и экономических событий в крае было немного. Рабочий визит Дмитрия Медведева, отставка барнаульского градоначальника Сергея Дугина, включение региона в список самых бедных «родственников Кремля», парочка открывшихся новых заводов. Пожалуй, все.

Зато людей всерьез волновала общественная повестка — в крае вспыхивали дискуссии вокруг парка «Изумрудный» и возможного строительства отеля Radisson. И к голосу общественников власть вынуждена была волей-неволей прислушаться.

Вместе с тем, в 2019 году было множество громких чрезвычайных происшествий. При этом мы не включили в топ-20 ноябрьскую автокатастрофу в Топчихинском районе, где погибли 8 человек, или декабрьский пожар в Завьяловском районе, когда сгорела заживо вся семья.

К сожалению, таких событий было очень много (как сводки с фронта), статистика жертв ЧП по итогам года в Алтайском крае будет печальной.

Главными культурными событиями года, безусловно, можно считать «Шукшинские дни на Алтае» в честь юбилея нашего знаменитого писателя, актера и кинорежиссера, а также Год театра с новосельем работников культуры.

В спорте на первый план в 2019 году вышел хоккей с шайбой. И дело не только в том, что «Динамо-Алтай» идет сейчас на первом месте, важнее другое. Желание новых руководителей хоккейного клуба что-то изменить к лучшему привлекло болельщиков на преобразившуюся «Титов-Арену».

А студенческий международный турнир в Барнауле стал чем-то сродни чемпионату мира по футболу в стране. И там, и там были аншлаги. И «Россия!» скандировали также громко.

Суд выносит приговор Александру Руденко. Анна Зайкова , altapress.ru

И еще в 2019 году было несколько приговоров. Наконец-то поймали и осудили убийц предпринимателя Михаила Седова — страшная трагедия одного человека, ему никто не сумел помочь.

Свой срок получили в этом году и лихач на BMW Александр Руденко, и мифический борец с коррупцией Вадим Надвоцкий. А еще в наш опрос, к примеру, не попал осужденный депутат АКЗС Андрей Волков — тоже легендарная депутатская личность.

Возможно, вы назовете главным событием года освобождение из американской тюрьмы барнаульской активистки Марии Бутиной.

Или поступок учительницы Татьяны Кувшинниковой, которая всего лишь разместила в соцсети свой абсолютно нормальный снимок в купальнике, а затем принципиально не стала его убирать и получила флешмоб в свою поддержку, прошедший по всей стране.

А еще, покидая Алтай, в самолетах смачно накуролесили в этом году любимцы Диониса — актеры Панкратов-Черный и Аверин. Наверняка, на них волшебным образом подействовал чудный прием в нашем замечательном регионе.

Просто люди на Алтае живут очень гостеприимные и душевные. От них уезжать не хочется, даже если миграционный процесс 2019 года говорит об обратном.