Скандальная телеведущая прокомментировала прибавки к маткапиталу «для быдла»

Телеведущая и бывшая звезда «Дома-2» Алена Водонаева раскритиковала идею увеличить материнский капитал и ввести дополнительные выплаты для малоимущих семей, прозвучавшую в послании президента.

По мнению Водонаевой, массовая финансовая поддержка семей приведет к катастрофическим последствиям.

Увеличение материнского капитала до миллиона рублей, а также надбавки для семей с доходом ниже прожиточного минимума являются необдуманным шагом властей, сообщила в своем instagram-аккаунте Водонаева.

«Этот миллион рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона», — уверена телезвезда.

По мнению Водонаевой, проблемным семьям не помогут ни пособия, ни бесплатное питание для детей в школах. Нелогичной Водонаевой кажется и система распределения пособий, пишет ura.ru.

«Если семья из двух родителей и двух маленьких детей в условной Пензе зарабатывает больше 40 тысяч, то о бонусе можно забыть», — резюмировала она.

Материнский капитал. Из открытых источников.

Мнение эксперта

Свое мнение о маткапитале поделился с «Росбалтом» руководитель департамента прикладной политологии НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.

«Те же маткапиталы на первого ребенка — да, громкое заявление. Но достаточно посмотреть, сколько людей их вообще берет и сколько тратит. Берут больше 90%, а тратит чуть больше половины, потому что механизмы, которые позволяют его освоить, не так привлекательны. Та же ипотека доступна только четверти населения, особенно, за пределами крупных городов. Маткапитал — не наличные, не банковский перевод и не сертификат. Стоит выйти на периферию и на каждом столбе мы увидим объявления об обналичивании материнского капитала», — говорит политолог.

Телезвезда и ранее выступала с критикой малоимущих семей, призывая их не рожать «рабов государства». В полемику с Водонаевой вступал актер Иван Охлобыстин, напоминает Life.

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил увеличить материнский капитал и выдавать его уже за первого ребенка, выплачивать пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, а также распорядился решить вопрос с бесплатным питанием в школах.

По оценкам Счетной палаты, на реализацию инициатив придется ежегодно тратить порядка 500 млрд рублей.