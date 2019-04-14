Скандальный правозащитник из Новосибирска устроил дебош со стрельбой

Известный новосибирский правозащитник Павел Пятницкий, которого часто можно увидеть на федеральных ток-шоу, задержан со скандалом в центре Москвы. Он устроил стрельбу и оскорбил полицейского.

По данным полиции, в ночь на субботу, 13 апреля, Пятницкий был на дне рождения своего приятеля, олимпийского призера Дмитрия Носова. Около полуночи уже собрался уходить домой. На улице его ждал водитель.

Но что-то пошло не так. Павел, который всегда отличается острым языком, повздорил с кем-то из гостей. Драки не было, но Пятницкий достал из багажника своей машины травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух.

Правозащитник Павел Пятницкий www.instagram.com/goodrussianman/

Мужчину доставили в отдел полиции, откуда он начал делать стримы. На видео видно, что Пятницкий еле выговаривает слова, ведет себя высокомерно с полицейскими, а одного из сотрудников называет: «Товарищ страшный сержант».

«Спасибо, что вы еще и оскорбляете сотрудника полиции», — спокойно отреагировал мужчина в форме, сообщила «КП в Новосибирске».



В Общественной наблюдательной комиссии, где у Пятницкого членство, уже отреагировали на его выходку.

Я посмотрел видео, которое снимал сам Пятницкий в отделении. Уверен, для многих членов ОНК его поведение на этих кадрах будет шоком. Как он себя вел и как свысока разговаривал с полицейскими, — сказал Вадим Горшенин, председатель Общественной наблюдательной комиссии.

В настоящий момент Пятницкий отпущен домой под подписку о невыезде. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».