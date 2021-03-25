Скандальный рэпер Моргенштерн пошел под суд у себя на родине

Кировский районный суд Уфы взыскал с рэпера Моргенштерна 300 тыс. рублей за плагиат песни шоумена Олега Лихачева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее сообщалось, что в Кировский районный суд Уфы от московского шоумена Олега Лихачева поступил иск к Моргенштерну (Алишеру Валееву) о защите авторских прав.

По заявлению истца, музыкант незаконно использует песню в своей деятельности. Кроме того, истец требует взыскать с музыканта компенсацию в размере 300 тыс. рублей и обязать его прекратить использование в своей деятельности этой композиции без разрешения.

По ходатайству истца заседание должно было состояться по видеосвязи с Гагаринским судом Москвы, но связь не состоялась и судья вынес решение заочно, удовлетворив иск частично.

Суд отказал истцу в публичном извинении рэпера.