Скандально известный продюсер Харви Вайнштейн получил второй тюремный срок

Бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 16 годам тюрьмы по делу об изнасиловании женщины в отеле в Беверли-Хиллз десять лет назад. Об этом сообщает РБК со ссылкой на AFP.

Суд присяжных в декабре 2022 года признал 70-летнего экс-продюсера виновным по трем из семи пунктов обвинения в изнасиловании и сексуальном домогательстве. Обвинения в адрес экс-продюсера выдвинули четыре женщины, речь шла о насилии над ними с 2004 по 2013 год.



Вайнштейн не признавал вину. Он настаивал, что контакты происходили по обоюдному согласию. Изначально его обвиняли по 11 пунктам, но по четырем из них обвинения сняли.

Сейчас Харви Вайнштейн уже отбывает 23-летний тюремный срок. В 2020 году его признали виновным в преступных действиях сексуального характера и изнасиловании.



Скандал вокруг известного кинопродюсера разгорелся в 2017 году. Тогда газета The New York Times опубликовала расследование с данными о многочисленных сексуальных домогательствах Вайнштейна, основанное на интервью с шестью женщинами. После этого, о домогательствах со стороны продюсера заявили многие известные актрисы, такие как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Сальма Хайек и Кейт Бланшетт.

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