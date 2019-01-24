Скажи по-рэперски: что за мем «спулае мулае» и почему все вокруг его говорят

Американского рэпера XXXTENTACION убили в июне. В сентябре 2018 года вышел его посмертный клип на песню «Moonlight».
Фразу «Spotlight, ah, moonlight» исполнитель проговаривает довольно неразборчиво, объясняет medialeaks.ru. Услышав «спулае мулае», русскоязычные пользователи уже не могли воспринимать это иначе.
Не гри спулаё, пока не мулаё pic.twitter.com/SvVBKrr7G3— brand-on-oorie (@growzy14) 18 января 2019 г.
Затем на сервисе «Ответы@Mail.Ru» именно по этой фразе искали трек XXXTENTACION.
В интернете разлетелись картинки со «спулае мулае». Оказалось, что выражение вписывается практически в любую ситуацию.
-А ты точно рэпер?— Lachen (@igorlachen) 19 января 2019 г.
-да
-А скажи что-то по рэперски
-Спулае мулае эчпочмаки мулае
— гуси-гуси.— че (@21jqofa) 23 января 2019 г.
— спулаё.
— есть хотите?
— мулаё.
о мёртвых либо спулаё, либо мулаё— 4chan (@rus4chan) 21 января 2019 г.
Спулаё мулаё ???? pic.twitter.com/gbRHM3CTZm— Не везёт в учёбе,повезёт в любви (@govno_i_tsvetok) 23 января 2019 г.