Скейт-парк помешал барнаульцам, поэтому они снесли его

Автор публикации рассказывает, что этот парк был единственной подобной бесплатной площадкой. Жильцам близлежащих домов грохот от трюков не нравился, поэтому они решили заказать машину и самостоятельно снести скейт-парк.
На вопрос, куда они его перевезут, отвечали, что в более подходящее место. Но оказалось, что машина, которую они заказали, приехала забирать все на металлом.
Действия жильцов незаконны, пояснили в ЖЭУ, так как на строительство рампы производилось на государственные деньги. Согласно закону, люди должны будут восстановить скейт-парк теперь за свой счет.