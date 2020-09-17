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Жизнь

Скейт-парк помешал барнаульцам, поэтому они снесли его

Скейт-парк во дворе дома по адресу Антона Петрова 241снесли местные жители. Им мешал грохот, издаваемый детьми во время тренировок, сообщает Barnaul 22.

Барнаульцы снесли скейт-парк
Барнаульцы снесли скейт-парк
https://vk.com/barneos22

Автор публикации рассказывает, что этот парк был единственной подобной бесплатной площадкой. Жильцам близлежащих домов грохот от трюков не нравился, поэтому они решили заказать машину и самостоятельно снести скейт-парк.

Барнаульцы снесли скейт-парк
Барнаульцы снесли скейт-парк
vk.com/barneos22
Барнаульцы снесли скейт-парк
Барнаульцы снесли скейт-парк
vk.com/barneos22
Барнаульцы снесли скейт-парк
Барнаульцы снесли скейт-парк
vk.com/barneos22

На вопрос, куда они его перевезут, отвечали, что в более подходящее место. Но оказалось, что машина, которую они заказали, приехала забирать все на металлом.

Действия жильцов незаконны, пояснили в ЖЭУ, так как на строительство рампы производилось на государственные деньги. Согласно закону, люди должны будут восстановить скейт-парк теперь за свой счет.

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