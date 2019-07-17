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Жизнь

Скидки на мебель «без скрытых условий» не понравились алтайскому УФАС

Алтайские антимонопольщики обратили внимание на рекламу магазина «Много мебели» в ТЦ «Алтай» в Барнауле. В ней говорилось, что диван «Мадрид» продается за 4999 руб — «Цены как на фото! Без скрытых условий». Оказалось, что это не совсем так.

Комната. Интерьер. Диван.
Комната. Интерьер. Диван.
СС0

Барнаульцу отказались продать диван по указанной в рекламе цене, потому что она действует только при покупке дополнительных двух товаров, рассказали в ведомстве.

При проверке выяснилось, что листовка действительно не содержала информацию о дополнительных условиях, хоть и обещала отсутствие скрытых условий.

«В данном случае отсутствие в рекламе информации о том, что акционная цена на диван действует только при условии покупки еще двух предметов мебели является существенной и определяющей выбор потребителя», — пояснила начальник отдела контроля недобросовестной конкуренции и рекламы управления Наталья Буянкина.

Рекламу признали ненадлежащей. Материалы дела передали для рассмотрения вопроса о привлечении ИП к административной ответственности.

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