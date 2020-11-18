Скифская стрела, старинная зажигалка и монеты. Улов черных археологов передали в Алтайский краеведческий музей

В Алтайский государственный краеведческий музей на временное хранение были переданы 40 артефактов, которые в октябре этого года были изъяты у черных копателей. Соответствующие акты были подписаны 18 ноября.

Откопали на свою голову

Незаконную деятельность пресекли сотрудники регионального пограничного управления ФСБ России.

Напомним, двое правонарушителей с металлоискателями и лопатами орудовали в Локтевском районе с мая 2017 по ноябрь 2019 года. О том, что неизвестные копают на территории сереброплавильного завода, сообщили неравнодушные жители. Черных археологов задержали, ценности конфисковали.

Лопата. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Ксения Рябцева,

заместитель начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края:

Надеемся, что данный случай пресечения незаконной деятельности станет хорошим уроком для тех, кто готов ради личного обогащение пойти на правонарушение — незаконный оборот культурных ценностей.

Всего правоохранители изъяли 40 предметов с высокой историко-культурной ценностью. Среди них: наконечник стрелы скифского периода (VI-IX века до н.э.), немецкая зажигалка (нач. XIX века), монеты, металлические иконы и кресты (XIX век).

Нарушители попали в «черный список» правоохранительных органов и отделались штрафом в две тысячи рублей. По оценке экспертов, совокупная стоимость выкопанного была меньше 100 тыс. рублей. В случае, если бы она оказалась равна ей или превышала, то им светил бы реальный срок по уголовной статье — от двух до шести лет.

Эксперты предварительно оценили выкопанное в сумму от 500 до 2,5 тыс. рублей. Но, как показывает практика, стоимость артефактов на зарубежных аукционах доходит до шестизначных цифр в иностранной валюте. В то же время, с точки зрения истории, найденные предметы бесценны.

Ксения Рябцева,

заместитель начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края:

Это частичка истории, которая после полной передачи станет доступно любому посетителю Алтайского государственного краеведческого музея.

Металлоискатель. Открытые источники в Интернете

В Сибири до сих пор можно найти множество мест, где можно поживиться богатым уловом. Поэтому желающих обогатиться за счет истории и наследия страны будет еще немало. Именно поэтому данный вопрос находится на особом контроле правоохранительных, надзорных органов, федерального министерства культуры.

Первый и единственный случай

Согласно Федеральному закону № 245-ФЗ Кодекса РФ об административных правонарушениях, начиная с 2013 года оборот культурных ценностей, которые являются предметами археологии, запрещен.

Однако отследить подобные правонарушения не так легко. В частности, в Сибирском Федеральном округе данный прецедент, начиная с 2013 года, стал первым случаем, когда правонарушители были привлечены к административной ответственности, согласно новой редакции закона.

Валентина Старокожева.

Валентина Старокожева,

руководитель управления министерства культуры РФ по СФО:

Археологические предметы представляют особую ценность. Они должны добываться только в ходе археологических раскопок, с разрешения федерального Министерства культуры и после заключения РАН. С 2013 года в стране запрещен оборот археологических предметов. Он был принят с целью пресечь незаконную деятельность черных археологов.

Правосудие. Суд. Молоток СС0

Добытое в земле — собственность государства

Не все идут в черные археологи со злым умыслом. Для кого-то прогулки с металлоискателем — это хобби, а кто-то просто случайно находит клад и присваивает его содержимое.

Тем не менее, незнание законов не освобождает от ответственности. Даже если ценности на территории вашего участка 100 лет назад закопал прадедушка, их нужно передать государству.

Клад. Сундук. Монеты. СС0.

Чаще всего касается археологических предметов с большой историко-культурной ценностью. Ее может определить только эксперт. Именно он решает, что нужно отдать в пользу государства.

Для тех, кто в качестве хобби любит побродить с металлоискателем, отметим, что это уже само по себе является правонарушением. Согласно Федеральному закону 245-ФЗ поисковая деятельность с использованием специальных приборов находится под запретом.

Достояние края

Краеведческому музею передали на хранение археологические ценности , изъятые у черных копателей.

В заключение отметим, что изъятые у черных археологов ценности переданы музею на временное хранение. Вскоре сотрудники АГКМ подготовят ходатайство о том, чтобы уникальные артефакты получили постоянную прописку в Барнауле.

На втором этаже краеведческого музея есть для них подходящее место — экспозиция «Археология». К сожалению, здесь много копий, редкие оригиналы украсили бы коллекцию.

Краеведческому музею передали на хранение археологические ценности , изъятые у черных копателей.

Часть оригиналов увезли сотрудники «Эрмитажа». Благодаря специфике учреждения культуры, они имели полное право вести раскопки. При этом, все найденное уезжало в столицу вместе с ними. Краеведческому музею доставались только реплики. Теперь музейный фонд учреждения пополнится новыми оригинальными экспонатами.

Валентина Старокожева,

руководитель управления министерства культуры РФ по СФО:

Мы, как территориальный орган сделаем все возможное, чтобы эти ценности никуда не уехали.