Сколько еще мучиться? Жители пригородного поселка вблизи Барнаула продолжают бороться за воду

Глава Первомайского района пообещала найти средства на водонапорную башню в селе Березовка, чтобы решить острую проблему с водой. Правда, пока — только на проектные и изыскательские работы, сообщил депутат Госдумы Александр Терентьев. При этом возможную дату строительства объекта власти даже не называют. Между тем, жители села вынуждены каждую ночь запасаться водой, потому что днем можно вообще остаться без нее.

Советский запас закончился

Березовка, как все пригороды Барнаула, быстро растет — горожанам нравится жить в своем доме на своей земле. Но за годы развития здесь жилищного строительства власти так и не озаботились модернизаций сетей водоснабжения, построенных еще в советское время.

Делается все шиворот-навыворот. Когда землю под строительство домов давали, почему не думали о коммуникациях? — возмущается Александр Терентьев, побывавший в Березовке вместе с помощником.

Жители пригородного поселка вблизи Барнаула продолжают бороться за воду. Фото предоставлено партией "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – За правду".

В итоге сеть водоснабжения ветшает и не справляется с растущей нагрузкой. Как уже писал altapress.ru, в начале июня из-за крупного сбоя около трети Березовки и весь поселок Новый остались без воды в тридцатиградусную жару.

Система не справляется

Один из местных активистов объясняет: трубы водоснабжения в Березовке старые, грязные, забитые и имеют маленький диаметр, и к тому же, не закольцованы.

В советское время совхоз был подключен как надо, а сейчас неразбериха. Вплоть до того, что соседние дома на одной улице подключены по-разному: один напрямую, второй — обходным путем. Все эти «завитушки» отбирают воду, — говорит он.

При этом некоторые жители устанавливают мощные насосы, которые оттягивают воду на себя, лишая ее соседей.

Жители пригородного поселка вблизи Барнаула продолжают бороться за воду. Фото предоставлено партией "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – За правду".

Со своей стороны коммунальщики объясняют: летом большой разбор воды, поэтому система не справляется.

Тем временем жители вынуждены каждую ночь, когда напор воды становится немного больше, запасать воду флягами. Многие перестали садить огороды — поливать нечем. Качество воды остается низким: вода мутная, грязная, с примесями песка, с неприятным запахом.

Жители пригородного поселка вблизи Барнаула продолжают бороться за воду. Фото предоставлено партией "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – За правду".

Неопределенность сохраняется

По словам Александра Терентьева, глава администрации района понимает: решать проблему надо. Она пообещала изыскать 2,5 млн рублей на проектные и изыскательные работы для строительства новой водонапорной башни — этот вопрос будет обсуждаться на ближайшей сессии Первомайского райсобрания. Участок для башни зарезервирован.

А вот сроки строительства власти, увы, не называют. Так что на вопрос, сколько еще мучиться жителям Березовки, ответа пока нет.

В начале июня altapress.ru рассказывал, что жители микрорайона Радужный барнаульского поселка Бельмесево и алтайского райцентра Поспелиха тоже жалуются на низкое качество воды.