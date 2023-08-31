Сколько новых учеников, учителей и школ появится в Барнауле 1 сентября

В первый класс пойдут 10,3 тыс. маленьких барнаульцев. Эта цифры может вырасти, так как приемная кампания в первые классы продолжается до 5 сентября.
Всего в новом учебном году 92 тыс. человек сядут за парты.
Свои двери откроют 88 школ, 156 детских садов и 19 учреждений допобразования. Все они прошли проверку готовности.
Да, ряды учебных заведений пополнит школа №138 в микрорайоне Спутник Индустриального района. С 1 сентября в ней будут учиться 1,2 тыс. детей.
Кроме этого, значительно преобразились Барнаульский кадетский корпус, школа №48 и лицей №3. В них прошел капитальный ремонт по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования".
К сожалению, не всем. На этот случай были созданы 876 новых дополнительных мест в действующих школах.
Для первоклассников, живущих в микрорайоне "Времена года" квартала "2010" и микрорайона "Норд" квартала "2011/2", которые не попали в школы рядом с домом, будет организован подвоз. Детей будут возить в школу № 114 и в школу № 84.
В новом учебном году в школы придут порядка 70 молодых специалистов. 35 из них получили образование по целевым договорам.
Также преподавать начнут студенты старших курсов педагогических университетов, их будет 10. Каждому из них будут помогать опытные педагоги-наставники.