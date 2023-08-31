31 августа
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Жизнь

Сколько новых учеников, учителей и школ появится в Барнауле 1 сентября

1 сентября свои двери распахнут более 80 школ для 92 тыс. учеников Барнаула. Как городские учебные заведения подготовились к началу учебного года, рассказали в мэрии Барнаула.

День знаний в Бобровской СОШ.
День знаний в Бобровской СОШ.
Анна Зайкова.
1
Сколько учеников пойдут в первый класс?

В первый класс пойдут 10,3 тыс. маленьких барнаульцев. Эта цифры может вырасти, так как приемная кампания в первые классы продолжается до 5 сентября.

Всего в новом учебном году 92 тыс. человек сядут за парты.

2
Сколько учебных заведений будет работать в новом учебном году?

Свои двери откроют 88 школ, 156 детских садов и 19 учреждений допобразования. Все они прошли проверку готовности.

Школа. Учеба.
Школа. Учеба.
СС0.
3
Открылись ли новые школы?

Да, ряды учебных заведений пополнит школа №138 в микрорайоне Спутник Индустриального района. С 1 сентября в ней будут учиться 1,2 тыс. детей.

Кроме этого, значительно преобразились Барнаульский кадетский корпус, школа №48 и лицей №3. В них прошел капитальный ремонт по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования".

4
Всем ли хватило мест в школах?

К сожалению, не всем. На этот случай были созданы 876 новых дополнительных мест в действующих школах.

Для первоклассников, живущих в микрорайоне "Времена года" квартала "2010" и микрорайона "Норд" квартала "2011/2", которые не попали в школы рядом с домом, будет организован подвоз. Детей будут возить в школу № 114 и в школу № 84.

Школа. Учеба.
Школа. Учеба.
СС0.
5
Сколько придет работать новых учителей?

В новом учебном году в школы придут порядка 70 молодых специалистов. 35 из них получили образование по целевым договорам.

Также преподавать начнут студенты старших курсов педагогических университетов, их будет 10. Каждому из них будут помогать опытные педагоги-наставники.

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