Сколько нужно денег, чтобы были чистыми дом и дети: как барнаульцы живут на 150 рублей в неделю

Производитель экохимии « Белый кролик » рассказал, почему его продукция стоит так дешево.

Как вы обычно покупаете бытовую химию: берете товары по акции, не обращая внимание на марку и состав, или полагаетесь на рекламу и обещания мгновенного эффекта?

Простая математика «Белого кролика». За 150 рублей вы покроете недельную потребность в бытовой химии на человека: вымоете руки, примете душ, постираете белье, отмоете посуду и пол. И обязательно останетесь довольны результатом.

Директор производства Константин Савенков и ведущий технолог компании Анастасия Леер рассказали о том, как позаботиться о семейном бюджете и приобщиться к идее осознанного потребления.

— Как у вас родилась идея производить экохимию и продавать ее на розлив?

Константин Савенков:

— Люди сейчас отлично понимают, за что они платят. Покупая средство по уходу за собой, мы оплачиваем его рекламу и транспортировку. И немалую долю итоговой цены составляет тара. В закупке пластиковая банка, которую вы все равно выбросите, стоит от 20 до 100 рублей в зависимости от плотности пластика. В России далеко не все материалы можно сдать на переработку. Так и появился запрос на эффективное потребление — когда платишь только за продукт. Например, в «Белом кролике» гель для стирки стоит всего от 11,2 рублей за 100гр. А жидкое мыло продается от 8,2 рублей за 100гр. В итоге за 150 рублей можно выйти из «Белого кролика» с тяжелыми пакетами бытовой химии.

Экохимия на розлив. Компания «Белый кролик» Экохимия на розлив. Компания «Белый кролик»

— В чем преимущество «Белого кролика» перед другими брендами?

Анастасия Леер:

— Открою вам секреты работы технолога: как разрабатываются составы. Идем в магазин, покупаем все то, что обычно берут люди. Создаем свой рецепт по аналогии, заменяем ингредиенты на более качественные. Берем ткани с загрязнениями — шоколад, ягоды, трава — и стираем. Запускаем одну машинку на 30° на полчаса с гелем из магазина, другую — с нашим. Так тестируем образцы и сравниваем их с другими. В итоге мы дорабатываем составы, чтобы было не просто так же, а лучше.

— Выходит , что многие средства сопоставимы с брендовыми , но намного дешевле , ведь вы не платите за тару и маркетинг. Если цена на вашу продукцию останется низкой , сможете ли вы сохранить качество на прежнем уровне?

Константин Савенков:

— Еще до пандемии сильно подорожали компоненты. Многим производителям пришлось идти по пути снижения качества, чтобы держать привычный ценник. У нас же высвобождена большая вилка добавочной стоимости, потому что мы отказались от тары, рекламы, затрат на логистику. У нас собственное производство в Новосибирске. Можем лавировать в выбранной нами минимальной ценовой категории без ухудшения эффективности.

Экохимия на розлив. Компания «Белый кролик»

— А как при такой стоимости вам удается сохранять высокий уровень качества?

Анастасия Леер:

— Сырье при закупке проходит жесткий контроль. Компоненты должны соответствовать не только паспорту безопасности, но и нашим внутренним критериям, в определении которых мы ориентируемся на европейское законодательство. Мы не станем работать с поставщиком, у которого нет декларации, сертификата качества государственного образца. Не секрет, что в России продают много бытовой химии, которая в Европе просто не встала бы на прилавок. Мы не хотим быть среди таких продавцов. Также сырье мы проверяем в собственной лаборатории. Каждую партию, каждую бочку — даже если это поставщик отгрузил нам уже 200 раз, мы его проверим и в 201-й. Когда покупатель приходит в «Белый кролик», он может быть уверен, что берет недорогой хороший товар с эффективным и благоприятным составом. Купить любой продукт можно от 100 граммов. К примеру, эффективное средство для мытья посуды стоит от 16,7 рублей за 100 гр.

Экохимия на розлив. Компания «Белый кролик»

— Как без сильнодействующих компонентов сделать эффективный продукт?

Анастасия Леер:

— Мы много общаемся с потребителями, слушаем их отзывы, вступаем в диалог. Приходит покупатель в «Белый кролик», говорит: «Брал у вас гель для душа, а от него нет шапки пены, почему так?» Мы спрашиваем: «А он отмыл?» — «Да!» — «Кожа хорошо среагировала? Запах приятный?». Обычно человек все понимает, хохочет и берет еще. А «шапки от пены» нет, потому что средство для личной гигиены состоит из натуральных ингредиентов. Мы ориентируемся на аптечные составы. Сильные и профессиональные клининг-компоненты нужны для отбеливателя или антижира. Однако даже тут у «Белого кролика» нет едкого запаха, он безопасен для детей и домашних животных. Кстати, у нас есть отличный шампунь для кошек и собак. Многие неравнодушные барнаульцы покупают именно его.

Константин Савенков:

— Нежелательные реакции бывают на синтетические ПАВы. Например, из нефти. А мы выбираем кокосовое или оливковое масла. Вкладываемся в самочувствие и полноценную долгую жизнь. Также мы закупаем гипоаллергенные отдушки. А аромакомпозиции из природных компонентов для нас изготавливает известный российский парфюмер. Это аналоги полюбившихся духов от Нины Риччи, Хуго Босс, Тома Форда и других. Кстати, в «Белом кролике» всегда есть пробники, которые можно понюхать. Есть средства вообще без запахов, без красителей — для тех, кому важна максимальная прозрачность состава.

Экохимия на розлив. Компания «Белый кролик»

— В чем особенность покупки на розлив: какую тару можно использовать для этого?

Константин Савенков:

— Клиенты приходят к нам и с бутылками, и со стеклянными банками, и с тетрапаками. Главное, чтобы тара была чистая. Также можно наливать средства в нашу тару — это очень удобный вариант. Мы специально создали универсальные банки в лаконичном дизайне. Они будут служить практически вечно и их можно переработать.

— Какими новинками может похвастаться «Белый кролик»?

Константин Савенков:

— У нас появились новые средства для ухода за кожей, волосами. Например, маска для волос — там такой состав, что хоть ложкой ешь: масло ши, масло ростков пшеницы, кокоса. Укрепляет и не утяжеляет. Еще мы проработали логистику так, чтобы она не повлияла на цены. В итоге продукция «Белого кролика» всегда будет дешевле той, что продается в масс-маркете. А на разницу можно купить фруктов семье или игрушку ребенку.

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