Сколько нужно оторвать: россиянам рассказали, как экономно сворачивать туалетную бумагу

Редакторы групп написали инструкцию и сделали специальную инфографику.
Представители бренда объяснили, сколько нужно отрывать.
«Ведь многие не знают этого, и тем самым вечно осложняют себе жизнь», — пишут авторы поста.
Они напомнили, что размер сердца схож с размером сжатого кулака, и «для ясности» нужно ориентироваться «на вашу ладошку». «Сверните бумагу пополам и все, вы сэкономили», — отмечается на странице бренда. Клиентам также вежливо пожелали «приятного времяпрепровождения».
Пользователи соцсетей с восторгом встретили такой подход: «Ребята, вы огонь. Жгите дальше!», «Это самая познавательная новость за сегодня», пишет ura.ru.
Многоразовая нанобумага
Но нет предела креативу в «целях экономии» — ранее сообщалось, что группа казахстанских инженеров и ученых изобрела многоразовую туалетную бумагу.
Благодаря новому материалу туалетную бумагу можно будет использовать бесконечно — для этого достаточно поместить бумагу в обычную стиральную машинку и через пару минут она станет как новая.
При этом из чего изготовлена бумага, не сообщается.