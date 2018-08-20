Сколько нужно оторвать: россиянам рассказали, как экономно сворачивать туалетную бумагу

Производитель «Туалетной бумаги из Набережных Челнов» рассказал об экономии рулонного продукта. Сообщения появились на официальных страницах бренда в соцсетях.

Редакторы групп написали инструкцию и сделали специальную инфографику.

Представители бренда объяснили, сколько нужно отрывать.

«Ведь многие не знают этого, и тем самым вечно осложняют себе жизнь», — пишут авторы поста.

Они напомнили, что размер сердца схож с размером сжатого кулака, и «для ясности» нужно ориентироваться «на вашу ладошку». «Сверните бумагу пополам и все, вы сэкономили», — отмечается на странице бренда. Клиентам также вежливо пожелали «приятного времяпрепровождения».

Пользователи соцсетей с восторгом встретили такой подход: «Ребята, вы огонь. Жгите дальше!», «Это самая познавательная новость за сегодня», пишет ura.ru.

Многоразовая нанобумага

Но нет предела креативу в «целях экономии» — ранее сообщалось, что группа казахстанских инженеров и ученых изобрела многоразовую туалетную бумагу.

Благодаря новому материалу туалетную бумагу можно будет использовать бесконечно — для этого достаточно поместить бумагу в обычную стиральную машинку и через пару минут она станет как новая.

При этом из чего изготовлена бумага, не сообщается.