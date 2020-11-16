Сколько в тебе интернета?

Никогда не задумывались, сколько в вас мобильного интернета? И вправду, можно ли представить, сколько «весит» интернет? Не в мегабайтах или гигабайтах, а физически? Учёные предлагают разные способы представить, сколько «весит» интернет. В одном из таких исследований они предложили измерять физический вес данных в DVD-дисках.

Тест. Билайн.

Объём всех данных, накопленных человечеством в интернете, уже превышает 33 зеттабайтов — для понимания, это число с 21 нулём. Чтобы хранить всё это на современных Blu Ray-дисках, потребовалось бы 660 миллиардов двухслойных болванок. Если сложить их в стопку, её длина была бы равна 7,9 миллионам километров — это как 26 раз слетать на Луну и обратно.

А с чем можно было бы сравнить ваш личный трафик? В 2020 году россияне стали больше времени проводить в телефоне — в среднем до 3 часов в день, потребляя при этом до 40 Гб трафика ежемесячно. Сколько же мобильного интернета лично в вас? Пройдите тест, и узнайте эквивалент всего вашего мобильного трафика.

*Скроллить — листать

**Войс — голосовое сообщение

***Трэвел-репорт — отчёт о путешествии.

**** Тарифная линейка «Близкие люди» доступна на территории РФ, кроме Республики Крым, г. Севастополь, при технической возможности подключения.

Услуга «Любимый номер» действует для абонентов — физ. лиц тарифной линейки «Близкие Люди», на территории РФ, кроме респ. Крым, г. Севастополь. Стоимость услуги «Любимый номер» — 0 руб. в месяц. При выборе в качестве любимого номера в сети другого мобильного оператора число минут в месяц по цене 0 руб. за минуту может быть ограничено. Подробнее об условиях подключения услуги и ограничениях — на beeline.ru.

Без расходования пакета интернета опции предоставляют доступ к ряду мессенджеров, соц. сетей (на отправку текстовых сообщений и просмотр новостной ленты) через офиц. Приложения; при переходе по внешним ссылкам расходуется основной пакет интернета. Опции не действуют при нахождении в Чукотском АО, Республике Крым и г. Севастополе.

*****«Связь Z» — «Связь Зет».

«Связь Z» — тарифный план предоплатной системы расчетов. Пакеты интернета, минут и СМС приобретаются клиентом по отдельности и не имеют срока действия в течение срока пользования тарифом. Абонентская плата на тарифе не предусмотрена. Недоступен для подключения в Чукотском АО, Республики Крым и г. Севастополь. Бесплатный безлимитный TikTok предоставляется на 3 месяца при подключении/переходе на тариф «Связь Z» до 31.12.2020, включенный пакет интернета не расходуется. Организатор акции: ПАО «ВымпелКом». Условия и цены в вашем регионе, доступные услуги, правила акции и прочее — на beeline.ru.