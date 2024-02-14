Сколько возрастных жителей Алтайского края ищут работу в 2024 году и почему их не готовы брать

В России все еще идет переходный период повышения пенсионного возраста, когда женщины и мужчины начинают получать право на пенсию по старости все позже. Сейчас, в 2024 году, пенсионный возраст для женщин составляет 58 лет, для мужчин — 63 года. И до достижения этой цифры людям приходится продолжать работать. Рассказываем, охотно ли возрастные кандидаты размещают свои резюме, кем они хотят работать, и, что более интересно, готовы ли компании их принять.

(Не)современные взгляды

Даже если человек всю свою трудовую жизнь отдал одной компании, может сложиться так, что перед пенсией ему приходится искать новую работу. Будь то усталость от старой деятельности или внезапное сокращение. А тут еще и пенсионный возраст подняли.

И иногда поиск нового стабильного места дохода может затянуться — оказалось, далеко не все компании, даже при современных взглядах в 2024 году, открыты к сотрудничеству с возрастными специалистами.

Пенсионер. stock.adobe.com

С 1 января по 12 февраля 2024 года в Алтайском крае было открыто и/или обновлено 3,5 тыс. резюме кандидатов старше 50 лет. Это 8% от всех активных резюме соискателей в регионе, которые с начала года искали работу. То есть доля возрастных специалистов, находящихся в поиске трудоустройства прямо сейчас, не такая уж маленькая.

Чаще всего такие кандидаты искали работу водителями (8,9% из всех), бухгалтерами (5,5%), администраторами (3,7%) и начальниками производства (3,6%).

Не только рассмотреть, но и нанять

Согласно опросу hh.ru, более половины компаний оказались готовы рассмотреть кандидатов предпенсионного и пенсионного возраста. 55% работодателей действительно изучают их резюме среди прочих.

А вот 29% организаций, напротив, признались, что возрастных соискателей они не рассматривают вообще. Еще 16% работодателей утверждают, что пенсионеры не интересуются работой в их компании и не откликаются на их вакансии, поэтому перед ними не стоит вопрос их приглашения или отказа.

Однако не просто рассмотреть, но и непосредственно нанять сотрудника старшего возраста на работу оказались готовы гораздо меньше организаций — 38%.

Пенсионеры. unsplash.com

Еще 26% компаний сообщили, что они, в теории, готовы к пожилым сотрудникам, но пока не таких не трудоустраивали. А 36% ответили, что они точно не станут принимать на работу пенсионеров.

Впрочем, если смотреть на актуальную долю возрастных работников (женщины от 55 лет, мужчины — от 60), то среди всех сотрудников опрошенных компаний она составляет 10%.

Еще 14% — работники предпенсионного возраста (от 50 лет). Остальные 75% составляют другие возрастные группы.

Опытность как минус

Главными причинами, по которой компания не стала бы рассматривать и трудоустраивать пенсионеров, работодатели называют меньшую гибкость в работе, более стереотипное мышление и излишнюю приверженность своему опыту, который мешает обучаемости новому. За этот вариант проголосовали 59% компаний.

Многие организации (41%) также считают, что пожилые кандидаты слабо ориентируются в современных технологиях. А часть компаний (37%) отметили, что они просто ищут сотрудников на позиции, которые требуют физической силы и выносливости, что, в основном, не подходит для пенсионеров.

35% голосов набрал вариант, что пожилые люди не смогут вписаться в молодой коллектив и его корпоративную культуру. 23% предполагают, что такие специалисты недостаточно активны и инициативны, а 18% — что пенсионеры не обладают современными знаниями в своей области.

Пенсионеры кричат. Митинг. newsland.com.

Кроме того, 17% не устраивает, что возрастные сотрудники часто уходят на «больничный» в связи со слабым здоровьем, 15% отмечают, что пенсионеры не умеют принимать быстрых взвешенных решений и не могут быстро справляться с поставленными задачами.

Любопытно, что 7% считают, что у пенсионеров завышенные зарплатные ожидания — в силу накопленного опыта.

За возрастными будущее

Между тем, аналитика приглашений на собеседования от hh.ru показывает рост интереса работодателей к соискателям старше 40 лет, и в том числе пред- и постпенсионного возраста.

Так, доля приглашений кандидатов в возрасте 40+ по результатам 2023 года оказалась больше, чем в 2022-м. Заметнее всего вырос интерес к группе 41-51 лет. Менее интенсивно, но все же активнее, чем раньше, работодатели приглашают в компанию сотрудников 51-60 лет и старше.

Пенсионер. pexels.com. Автор: Andrea Piacquadio.

«Возрастные кандидаты – это ресурс, за который на рынке труда пока невысокая конкуренция, однако учиться работать с ними важно и нужно, поскольку демографическая ситуация ведет к тому, что их число будет расти. В частности, по данным Росстата, к 2036 году большая часть населения России будет находиться в возрастных группах 46–50 и 51–55 лет», — комментирует директор hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева.

Напомним, что ранее специалисты hh.ru выяснили, что больше половины алтайских компаний хотят работать с молодежью. Однако алтайский коммунист посчитал это демографическим провалом.

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