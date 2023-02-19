Скончалась на 51 году жизни директор группы «Ночные снайперы»

Ларисы Пальцевой не стало ночью 18 февраля, сообщила концертный директор группы Александра Рерих.

Печальное известие подтвердила лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в своем Telegram-канале. Она написала, что постарается не грустить и продолжать дело, в которое они вместе верили.

«Когда случится наша встреча, мы опять будем вспоминать наши приключения и смеяться. Любовь не умирает. Ты же знаешь», — написала Арбенина.

Биография

Лариса Пальцева родилась 29 августа 1972 года в Ташкенте. Свой профессиональный путь она начала в 1990-е годы и работала в пресс-службе Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Затем до 2001 года занимала пост пресс-атташе Земфиры (признана в РФ иноагентом).

С осени 2001 года Пальцева стала директором и тур-менеджером группы «Ночные Снайперы». В декабре 2013 года она попрощалась с группой, но вернулась в сентябре 2017 года.

Ранее 17 февраля в 83 года умерла Людмила Абрамова, актриса, сценаристка и бывшая супруга певца и актера Владимира Высоцкого.