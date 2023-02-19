19 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Скончалась на 51 году жизни директор группы «Ночные снайперы»

Директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева умерла в возрасте 50 лет. сообщает ТАСС.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Ларисы Пальцевой не стало ночью 18 февраля, сообщила концертный директор группы Александра Рерих.

Печальное известие подтвердила лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в своем Telegram-канале. Она написала, что постарается не грустить и продолжать дело, в которое они вместе верили.

«Когда случится наша встреча, мы опять будем вспоминать наши приключения и смеяться. Любовь не умирает. Ты же знаешь», — написала Арбенина.

Биография

Лариса Пальцева родилась 29 августа 1972 года в Ташкенте. Свой профессиональный путь она начала в 1990-е годы и работала в пресс-службе Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Затем до 2001 года занимала пост пресс-атташе Земфиры (признана в РФ иноагентом).

С осени 2001 года Пальцева стала директором и тур-менеджером группы «Ночные Снайперы». В декабре 2013 года она попрощалась с группой, но вернулась в сентябре 2017 года.

Ранее 17 февраля в 83 года умерла Людмила Абрамова, актриса, сценаристка и бывшая супруга певца и актера Владимира Высоцкого.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость