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Жизнь

Умерла актриса и бывшая жена Владимира Высоцкого

17 февраля в 83 года умерла Людмила Абрамова, актриса, сценаристка и бывшая супруга певца и актера Владимира Высоцкого. Об этом сообщает ТАСС.

Людмила Абрамова.
Людмила Абрамова.
Кадр из фильма "713-й просит посадку" (1962)

О смерти рассказал ее сын, актер и сценарист Аркадий Высоцкий.

Абрамова родилась 16 августа 1939 года. Она закончила ВГИК (мастерская Михаила Ромма). Вместе с актрисой на одном курсе учились будущие режиссеры Андрей Смирнов и Андрей Кончаловский.

В 1984 году по ее сценарию режиссер Игорь Апасян снял фильм «Пока не выпал снег».

В 1961 году на съемках фильма «713-й просит посадку» Абрамова познакомилась с Высоцким, с которым они были в браке в 1965—1970 годы.

В 1991 году она опубликовала книгу воспоминаний о Владимире Высоцком. Абрамова также работала художественным руководителем по созданию музея Высоцкого в Москве.

Ранее умерла американская актриса и секс-символ XX века Ракель Уэлч.

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