Умерла актриса и бывшая жена Владимира Высоцкого

О смерти рассказал ее сын, актер и сценарист Аркадий Высоцкий.
Абрамова родилась 16 августа 1939 года. Она закончила ВГИК (мастерская Михаила Ромма). Вместе с актрисой на одном курсе учились будущие режиссеры Андрей Смирнов и Андрей Кончаловский.
В 1984 году по ее сценарию режиссер Игорь Апасян снял фильм «Пока не выпал снег».
В 1961 году на съемках фильма «713-й просит посадку» Абрамова познакомилась с Высоцким, с которым они были в браке в 1965—1970 годы.
В 1991 году она опубликовала книгу воспоминаний о Владимире Высоцком. Абрамова также работала художественным руководителем по созданию музея Высоцкого в Москве.
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