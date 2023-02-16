Умерла американская актриса и секс-символ XX века Ракель Уэлч

По словам менеджера погибшей, Уэлч скончалась после непродолжительной болезни.
Ракель Уэлч стала известна широкому зрителю благодаря игре в фильмах «Фантастическое путешествие» и «Миллион лет до нашей эры».
За роль Констанции Бонасье в киноленте «Три мушкетера» Уэлч выручили «Золотой глобус» как лучшей актрисе комедии или мюзикла.
Также Уэлч заняла третье место в рейтинге Playboy «100 самых сексуальных звезд 20-го века».
Ранее режиссер, народный артист России Вадим Абдрашитов скончался на 79 году жизни.