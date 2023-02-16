16 февраля
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Жизнь

Умерла американская актриса и секс-символ XX века Ракель Уэлч

Американская актриса и секс-символ XX века Ракель Уэлч скончалась на 83-м году жизни. Об этом сообщает Reuters.

Ракель Уэлч (слева)
Ракель Уэлч (слева)
Скриншот YouTube

По словам менеджера погибшей, Уэлч скончалась после непродолжительной болезни.

Ракель Уэлч стала известна широкому зрителю благодаря игре в фильмах «Фантастическое путешествие» и «Миллион лет до нашей эры».

За роль Констанции Бонасье в киноленте «Три мушкетера» Уэлч выручили «Золотой глобус» как лучшей актрисе комедии или мюзикла.

Также Уэлч заняла третье место в рейтинге Playboy «100 самых сексуальных звезд 20-го века».

Ранее режиссер, народный артист России Вадим Абдрашитов скончался на 79 году жизни.

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