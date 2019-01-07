Скончалась финалистка «Битвы экстрасенсов»

Причина смерти женщины пока неизвестна. Источники телеканала 360 утверждают, что она скончалась после продолжительной болезни.
6 января Дария совместно с другими экстрасенсами планировала провести рождественскую встречу. Подписчикам пообещали погадать на картах и рунах, а также медитацию. Однако накануне в Instagram экстрасенса появилось сообщение об отмене мероприятия «в связи с личными обстоятельствами».
На шоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева позиционировала себя как «боевую ведьму». Она дошла до финала и заняла 4-е место. Также Дария снималась в реалити «Дневник экстрасенса».