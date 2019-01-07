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Жизнь
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Скончалась финалистка «Битвы экстрасенсов»

Финалистка 17 сезона «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева скончалась вечером 6 января. Об этом на своей странице в Instagram сообщил участник шоу Антон Мамон. Дарие было 38 лет.

Дария Воскобоева.
Дария Воскобоева.
vk.com/bitva_extrasensov_tnt

Причина смерти женщины пока неизвестна. Источники телеканала 360 утверждают, что она скончалась после продолжительной болезни.

6 января Дария совместно с другими экстрасенсами планировала провести рождественскую встречу. Подписчикам пообещали погадать на картах и рунах, а также медитацию. Однако накануне в Instagram экстрасенса появилось сообщение об отмене мероприятия «в связи с личными обстоятельствами».

На шоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева позиционировала себя как «боевую ведьму». Она дошла до финала и заняла 4-е место. Также Дария снималась в реалити «Дневник экстрасенса».

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