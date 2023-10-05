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Жизнь

Скончалась народная артистка РФ Наталия Королева, ей было 75 лет

Скончалась Наталия Королева, Народная артистка России. Она прослужила в иркутской драме 40 лет.

Наталия Королева
Наталия Королева
Иркутский академический драмтеатр им. Н.П. Охлопкова

Королева сыграла одни из знаковых ролей мирового и отечественного репертуара. За свою карьеру актриса сыграла в таких спектаклях как "Последний срок" и "Прощание с матерью".

Причина смерти пока не сообщается. Наталия Королева скончалась накануне своих гастролей в Забайкалье, 3 октября. Об этом сообщила пресс-служба Иркутского академического драмтеатра им. Н.П. Охлопкова.

В театре актрису любили, ее называли примой коллектива и актрисой огромного дарования. Вспоминая Королеву, все отмечают ее жизнерадостность и оптимизм.

Наталия провела в театре почти полвека, удостоилась высшей актерской награды - "Золотая маска". Помимо всех ее наград, она была почетным гражданином Иркутской области, театральным педагогом и призером множества фестивалей.

В театре сообщили:

Отпевание состоится 7 октября в Михаило-Архангельской Харлампиевской церкви с 10.00 до 11.00 часов (ул. 5-й Армии, 59).

Прощание с народной артисткой России Наталией Васильевной Королёвой пройдет с 11.30 до 12.30 на Основной сцене Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова.

Ранее мы писали о смерти профессора АлтГУ.

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