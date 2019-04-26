Скончалась «железная леди» советского кинематографа Элина Быстрицкая

В последние годы актриса тяжело болела.
«Предполагается, что прощание с Быстрицкой пройдет в понедельник, 29 апреля, в нашем театре», — сказал директор Малого театра, где Быстрицкая служила с 1958 года.
В кино актриса дебютировала в роли Лены Алексеенко в картине «В мирные дни». Однако «самая главная дорога в искусстве», по признанию Быстрицкой, началась после утверждения ее на роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова «Тихий Дон» (1957−1958).
После «Тихого Дона» Быстрицкая снялась в другой значительной киноленте — «Добровольцах». Одна из последних работ актрисы — фильм «Железная леди» (2008 год).