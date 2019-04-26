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Жизнь

Скончалась «железная леди» советского кинематографа Элина Быстрицкая

Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни, сообщает ТАСС.

Владимир Путин и Элина Быстрицкая, 2008 год.
Владимир Путин и Элина Быстрицкая, 2008 год.
kremlin.ru

В последние годы актриса тяжело болела.

«Предполагается, что прощание с Быстрицкой пройдет в понедельник, 29 апреля, в нашем театре», — сказал директор Малого театра, где Быстрицкая служила с 1958 года.

В кино актриса дебютировала в роли Лены Алексеенко в картине «В мирные дни». Однако «самая главная дорога в искусстве», по признанию Быстрицкой, началась после утверждения ее на роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова «Тихий Дон» (1957−1958).

После «Тихого Дона» Быстрицкая снялась в другой значительной киноленте — «Добровольцах». Одна из последних работ актрисы — фильм «Железная леди» (2008 год).

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