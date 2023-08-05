5 августа
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Жизнь

Скончался актер сериалов "Во все тяжкие" и "Санта-Барбара" Марк Марголис

Марк Марголис, известный по своим ролям в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу", умер в больнице 3 августа, сообщает StarHit.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Причина смерти - остановка сердца. Марголису было 83 года.

По словам близких, последние годы актер серьезно болел и проводил все время в больнице.

Артист снялся в более чем сотни картин, но больше всего запомнился в роли Гектора Саламанки из "Во все тяжкие".

На счету актера также такие популярные фильмы и сериалы как "Эйс Вентура: розыск домашних животных", "Лицо со шрамом", "Ганнибал", "Черный лебедь", "Американская история ужасов: Психбольница", "Реквием по мечте", "Секс в большом городе" и "12 обезьян".

Ранее внезапно скончался звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд.

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