7 марта 3°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Скончался актер, сыгравший в фильме «Формула любви» Марка Захарова

Советский, российский актер, танцор и хореограф, заслуженный артист России Александр Куломзин скончался в возрасте 65 лет, сообщает «Российская газета».

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
ССО.

Зрители помнят его по роли в фильме «Формула любви» режиссера Марка Захарова.

Актера не стало еще в конце февраля, но о его смерти стало известно только сейчас. Причины смерти не уточняются.

Александр Куломзин в фильме &quot;Формула любви&quot;
Александр Куломзин в фильме «Формула любви»
Кадр из фильма

Александр Куломзин родился 27 ноября 1956 года. В 1978 году окончил Московское академическое хореографическое училище. В 1980—1990-е годы выступал в Московском государственном театре оперетты.

В 1982 году на экраны вышел фильм «Праздник оперетты», где Александр Куломзин сыграл роль цыгана. В 1986 году он исполнил роль слуги Урбана в телеадаптации «Валенсианской вдовы» (пьеса Лопе де Вега, музыка Арама Хачатуряна).

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость