Скончался актер, сыгравший в фильме «Формула любви» Марка Захарова

Советский, российский актер, танцор и хореограф, заслуженный артист России Александр Куломзин скончался в возрасте 65 лет, сообщает « Российская газета ».

Зрители помнят его по роли в фильме «Формула любви» режиссера Марка Захарова.

Актера не стало еще в конце февраля, но о его смерти стало известно только сейчас. Причины смерти не уточняются.

Александр Куломзин в фильме «Формула любви» Кадр из фильма

Александр Куломзин родился 27 ноября 1956 года. В 1978 году окончил Московское академическое хореографическое училище. В 1980—1990-е годы выступал в Московском государственном театре оперетты.

В 1982 году на экраны вышел фильм «Праздник оперетты», где Александр Куломзин сыграл роль цыгана. В 1986 году он исполнил роль слуги Урбана в телеадаптации «Валенсианской вдовы» (пьеса Лопе де Вега, музыка Арама Хачатуряна).