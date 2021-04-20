Скончался бывший вице-губернатор Алтайского края Иван Шефер

Прощание состоится 21 апреля в Барнауле в ритуальном зале на ул. Попова, 21а (с 12.15 до 14.15).
Редакция altapress.ru выражает соболезнования родным и близким покойного.
О политике
Иван Иванович Шефер родился в Калманском районе Алтайского края 28 декабря 1954 года. В 1981 году окончил Алтайский госуниверситет, исторический факультет. Первое время работал в АГУ.
Затем трудился в администрации Алтайского края на разных должностях, в том числе вице-губернатором (1991−1992 гг.).
После ухода из краевой администрации работал на различных производственных и коммерческих предприятиях на территории Алтайского и Красноярского краев.
Являлся депутатом Барнаульской городской Думы (2004−2008 годы). С 2009 года соучредитель и генеральный директор компании «ЭСКО-Инжиниринг».