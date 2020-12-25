Скончался декан хореографического факультета Алтайского государственного института культуры

Ректорат Алтайского государственного института культуры с глубоким прискорбием извещает, что 24 декабря 2020 года на 53-м году жизни скоропостижно скончалась декан хореографического факультета, доцент Горбунова Наталья Анатольевна .

Наталья Горбунова АГИК

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Н.А. Горбунова работала в институте с 1994 годас 2013 в должности декана хореографического факультета. При ее непосредственном участии подготовлено более тысячи специалистовуспешно работающих в учреждениях культуры Алтайского края и других регионов Российской Федерации. Среди учеников Натальи Анатольевны — лауреаты всероссийских и международных конкурсовзаслуженные работники культуры РФ. Под ее руководством на факультете осуществляли концертную деятельность хореографические коллективы: ансамбль народного танца «Сибирь», ансамбль бального танца «Фокстрот», ансамбль современного танца «Вереск», ставшие лауреатами и дипломантами международных и всероссийских конкурсов. Только за последние три года факультетом проведено более 70 благотворительных концертов в городах и районах края.

Наталья Анатольевна была ведущим преподавателем по дисциплине классический танец. Ею разработаны более 20 учебных комплексов и методических разработок, которые рекомендованы для использования вузами культуры России.

За плодотворный труд, вклад в развитие хореографического искусства Наталья Анатольевна Горбунова была награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (2005 г.), Почетной грамотой Управления Алтайского края по культуре и архивному делу (2013 г.), Благодарностью губернатора Алтайского края (2014 г.), Почетной грамотой Администрации Алтайского края (2016 г.), Благодарностью Министра культуры Российской Федерации (2020 г.).

Ректорат и коллектив Алтайского государственного института культуры выражает искренние соболезнования родным и близким, ученикам, всем, кто знал Наталью Анатольевну. Светлая память об этом светлом, жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах, а ее имя — в истории института.