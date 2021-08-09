Скончался экс-начальник дорожного управления Алтайского края

8 августа умер бывший начальник управления Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи Виктор Давыдов.

Вице-губернатор Яков Ишутин (слева) и начальник Управления по транспорту, дорожному хозяйству и связи Виктор Давыдов (в центре).

Бывший главный дорожник скоропостижно скончался на 65 году жизни, сообщили в пресс-службе Барнаульского автовокзала. Коллектив выразил соболезнования родным и близким покойного.

Виктор Давыдов начинал трудовую деятельность мастером и прорабом Локтевской межколхозной строительной организации. С 1997 года работал заместителем председателя комитета администрации Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи, а с 1999 года — первым заместителем председателя комитета.

В 2006 году возглавил управления Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи.