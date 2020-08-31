Скончался экс-замначальника и экс-глава двух алтайских УФСИН, уроженец Барнаула Алексей Чириков

«Сегодня на 46-м году жизни ушел из жизни начальник УФСИН России по Республике Башкортостан полковник внутренней службы Алексей Львович Чириков», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства не уточняют обстоятельства и причину смерти руководителя.

По данным «Коммерсанта», Чириков лечился от пневмонии в республиканской клинической больнице: сначала лежал в инфекционном госпитале, в том числе в реанимации, потом его перевели в общую палату. Шел на поправку и два дня назад собирался выписываться.