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Жизнь

Скончался экс-замначальника и экс-глава двух алтайских УФСИН, уроженец Барнаула Алексей Чириков

В Башкири в понедельник, 31 августа, скончался начальник республиканского УФСИН Алексей Чириков, сообщает региональное ведомство.

Алексей Чириков, экс-замначальника УФСИН РФ по Алтайскому краю.
Алексей Чириков, экс-замначальника УФСИН РФ по Алтайскому краю.
02.fsin.gov.ru.

«Сегодня на 46-м году жизни ушел из жизни начальник УФСИН России по Республике Башкортостан полковник внутренней службы Алексей Львович Чириков», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства не уточняют обстоятельства и причину смерти руководителя.

По данным «Коммерсанта», Чириков лечился от пневмонии в республиканской клинической больнице: сначала лежал в инфекционном госпитале, в том числе в реанимации, потом его перевели в общую палату. Шел на поправку и два дня назад собирался выписываться.

Алексей Чириков родился в 1975 году в Барнауле. В 1996 году окончил Уфимскую высшую школу МВД России, в 2010 году — Академию права и управления ФСИН России.

С 1996 года работал в органах уголовно-исполнительной системы Алтайского края. С 2011 по 2015 год — первый замначальника УФСИН России по Алтайскому краю. В 2015 году возглавил ведомство в Республике Алтай.

С сентября 2018 года руководил управлением ФСИН по Калининградской области. Осенью 2019 года указом президента России Владимира Путина назначен начальником управления ФСИН по Башкирии.

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