Скончался Филипп Поццо ди Борго, прототип главного героя фильма «1+1»

По информации режиссеров кинокартины Эрика Толедано и Оливье Накаша, Филипп скончался 1 июня в Марракеше.

"Он изменил нашу жизнь и жизнь многих уязвимых и хрупких людей. Мы сохраним в памяти образ мужественного, достойного, скромного и воинственного человека», — написали Накаш и Толедано в социальных сетях.